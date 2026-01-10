Triều Tiên tuyên bố bắn hạ UAV Hàn Quốc

Triều Tiên thông báo đã bắn hạ UAV Hàn Quốc được trang bị cảm biến trinh sát, khi nó xâm phạm không phận nước này hồi đầu tháng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời phát ngôn viên quân đội nước này cho biết máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ hòn đảo ngoài khơi thành phố Incheon của Hàn Quốc ngày 4/1, bay được 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên.

Mảnh vỡ được cho là của UAV Hàn Quốc bị Triều Tiên bắn hạ ngày 4/1. Ảnh: KCNA

KCNA nói rằng UAV được trang bị cảm biến trinh sát để ghi hình các cơ sở quan trọng của Triều Tiên. Truyền thông Triều Tiên cũng công bố hình ảnh cho thấy mảnh vỡ máy bay nằm rải rác dưới đất, cùng ảnh chụp nhiều khu vực ở quận Kaepung thuộc thành phố Kaesong dường như trích xuất từ UAV.

"Ngay cả sau khi thay đổi chính quyền, Hàn Quốc vẫn tiếp tục thực hiện những hành động khiêu khích như vậy bằng cách triển khai UAV gần biên giới", KCNA cho hay, đồng thời mô tả Hàn Quốc là "kẻ thù nguy hiểm nhất".

Hãng thông tấn Triều Tiên cũng nhấn mạnh Hàn Quốc "không bao giờ có thể trốn tránh trách nhiệm gây leo thang căng thẳng và sẽ phải trả giá đắt".

Ảnh chụp thành phố Kaesong, Triều Tiên, được cho là do UAV Hàn Quốc ghi lại. Ảnh: KCNA

Giới chức Hàn Quốc chưa phản hồi về thông tin.

Triều Tiên từng công bố bằng chứng Hàn Quốc triển khai UAV bay qua thủ đô Bình Nhưỡng để thả truyền đơn vào tháng 10/2024. Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cuối năm ngoái bị công tố viên đặc biệt cáo buộc đã ra lệnh thực hiện chiến dịch này nhằm lợi dụng căng thẳng quân sự để lấy cớ ban bố thiết quân luật. Ông Yoon phủ nhận cáo buộc.

Vị trí thành phố Incheon của Hàn Quốc. Đồ họa: Britannica

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thực thi chính sách ôn hòa với Triều Tiên và nhiều lần kêu gọi hòa bình trên bán đảo. Ông cũng cam kết nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng để giảm căng thẳng.

Triều Tiên khẳng định không quan tâm đến chính sách hòa giải từ Hàn Quốc, chỉ trích ông Lee "đạo đức giả" trong những phát biểu về phi hạt nhân hóa bán đảo.

Huyền Lê (Theo KCNA, Reuters)