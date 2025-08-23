Triều Tiên tố Hàn Quốc nổ súng khiêu khích gần biên giới

Tướng Triều Tiên cáo buộc lực lượng Hàn Quốc khai hỏa về phía binh sĩ nước này gần biên giới, gọi đây là "sự khiêu khích nghiêm trọng".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay dẫn lời Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ko Jong-chol nói rằng các đơn vị Hàn Quốc ngày 19/8 đã thực hiện "hành động khiêu khích nghiêm trọng", cáo buộc họ dùng nã hơn 10 phát đạn cảnh cáo về phía binh sĩ Triều Tiên đang dựng rào chắn để đóng cửa biên giới giữa hai nước.

"Đây là diễn biến mở đầu rất nghiêm trọng và chắc chắn sẽ khiến tình hình ở biên giới trở nên mất kiểm soát. Khu vực này đang có lượng lớn binh sĩ đối đầu với nhau", tướng Ko nói.

Phần thuộc Triều Tiên của khu phi quân sự hồi tháng 6. Ảnh: AFP

Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên cho biết nước này đã thông báo trước với quân đội Mỹ về kế hoạch dựng rào chắn vào ngày 25/6 và 18/7, nhằm tránh nguy cơ xảy ra hiểu lầm và xung đột ngoài ý muốn. Theo ông, phía Mỹ coi đây là "biện pháp giảm căng thẳng chân thành" và xác nhận rằng dự án được tiến hành trên lãnh thổ Triều Tiên.

"Dù vậy, các hành động khiêu khích nhằm gây căng thẳng cho binh sĩ của chúng tôi vẫn tiếp diễn, thậm chí trở nên ác ý hơn và ngày càng tăng mạnh về quy mô", tướng Ko cho hay.

Ông cảnh báo quân đội Triều Tiên sẽ đáp trả mọi hành động nhằm can thiệp nỗ lực đóng cửa biên giới. "Nếu hành vi ngăn cản hoặc cản trở dự án phi quân sự này vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ coi đó là động thái khiêu khích quân sự cố ý và tiến hành các biện pháp phản ứng tương xứng", tướng Ko nhấn mạnh.

Hàn Quốc và Mỹ chưa bình luận về cáo buộc của Triều Tiên.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Lần gần nhất xảy ra sự việc tương tự là hồi đầu tháng 4, thời điểm quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo 10 quân nhân Triều Tiên khi họ vượt sang phía nam đường phân giới quân sự. Nhóm binh sĩ Triều Tiên sau đó trở lại phía bắc đường phân giới.

Tháng 10/2024, Bình Nhưỡng thông báo sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới liên Triều rồi cho kích nổ các đoạn đường bộ, đường sắt nối giữa hai miền. Những đoạn đường này không còn được sử dụng, song vẫn có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Phạm Giang (Theo KCNA, AFP)