Triều Tiên thử vũ khí siêu vượt âm, đánh trúng đích cách 400 km

Triều Tiên thông báo thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới, mô tả động thái nhằm nâng cao hiệu quả của năng lực răn đe chiến lược.

"Cục Tên lửa đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí quan trọng trong ngày 22/10. Hoạt động nằm trong chương trình phát triển năng lực quốc phòng, nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của năng lực răn đe chiến lược đối với kẻ thù tiềm tàng", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay.

Theo KCNA, hai tên lửa siêu vượt âm được phóng từ quận Ryokpho, đông nam thủ đô Bình Nhưỡng, đã đánh trúng mục tiêu tại cao nguyên Kwesang ở tỉnh Bắc Hamgyong, cách vị trí phóng khoảng 400 km.

Triều Tiên chưa công bố tên vũ khí trong vụ phóng thử.

Vệt khói của vũ khí siêu vượt âm Triều Tiên thử nghiệm ngày 22/10. Ảnh: KCNA

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên sáng 22/10 phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Bắc Hwanghae ra vùng biển phía đông bán đảo. Cơ quan này cho biết các quả đạn bay được khoảng 350 km, nhưng không công bố những chi tiết khác.

Đây là lần đầu Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo, kể từ sau đợt khai hỏa hồi tháng 5, cũng là lần đầu tiên nước này phóng tên lửa sau khi ông Lee Jae-myung nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 6. Sự việc diễn ra khoảng một tuần trước khi lãnh đạo các nền kinh tế APEC, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhóm họp tại thành phố Gyeongju ở Hàn Quốc.

Vũ khí siêu vượt âm là loại vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh và sở hữu khả năng cơ động khi bay, khiến nó khó bị bám bắt và đánh chặn hơn tên lửa đạn đạo truyền thống.

Triều Tiên hồi năm 2021 thử nghiệm tên lửa Hwasong-8 mang phương tiện lướt siêu vượt âm, dựa trên thiết kế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-12 hoặc Hwasong-14. Phiên bản Hwasong-8 có tầm bắn ước tính 2.000-4.000 km và tốc độ tối đa 12.400 km/h, gấp 10 lần vận tốc âm thanh.

Nước này hồi đầu tháng cũng ra mắt tên lửa siêu vượt âm Hwasong-11Ma, còn gọi là Hwasong-11E. Phiên bản này được phát triển từ nền tảng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 có tầm bắn tối đa 900 km, được gắn phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) thay vì đầu đạn truyền thống.

Phần lớn hành trình của HGV diễn ra trong khí quyển và đầu đạn có khả năng cơ động cao, khác với quỹ đạo bay ổn định ngoài khí quyển của tên lửa đạn đạo thông thường. Giới chuyên gia ước tính Hwasong-11Ma có tầm bắn 800-1.500 km, đủ sức xuyên thủng lưới phòng thủ của Hàn Quốc và Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo KCNA, Reuters, AFP)