Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm, phô diễn năng lực răn đe

Triều Tiên thông báo thử tên lửa siêu vượt âm, cho biết hoạt động nhằm đánh giá năng lực răn đe và chuẩn bị cho kịch bản xung đột.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết đợt diễn tập phóng tên lửa được tiến hành ngày 4/1 dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un, nhằm đánh giá "năng lực răn đe chiến tranh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí siêu vượt âm".

KCNA không tiết lộ tên gọi của vũ khí tham gia diễn tập, nhưng cho hay các tên lửa siêu vượt âm đã đánh trúng mục tiêu ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, cách trận địa phóng khoảng 1.000 km.

Ông Kim tuyên bố cuộc diễn tập cho thấy năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân Triều Tiên, khẳng định nước này gần đây đạt được những thành tựu quan trọng trong nỗ lực chuẩn bị quân đội cho kịch bản xảy ra "cuộc chiến thật sự".

Vụ phóng tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên hôm 4/1. Ảnh: KCNA

"Mục đích rõ ràng của những hoạt động như vậy là từng bước đưa năng lực răn đe hạt nhân lên mức phát triển cao. Sự cấp thiết của nỗ lực này được thể hiện rõ trong cuộc khủng hoảng địa chính trị và các sự kiện quốc tế phức tạp gần đây", ông Kim nói, dường như đề cập vụ Mỹ tập kích và bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1.

Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ, cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump "vi phạm trắng trợn chủ quyền Venezuela".

Hong Min, chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng vụ phóng tên lửa là phản ứng từ Triều Tiên đối với chiến dịch của Mỹ. Dựa vào hình ảnh do KCNA công bố, ông nhận định vũ khí được thử nghiệm là tên lửa siêu vượt âm Hwasong-11Ma, lần đầu xuất hiện hồi tháng 10/2025.

Vũ khí siêu vượt âm có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh và sở hữu khả năng cơ động khi bay, khiến nó khó bị đánh chặn hơn tên lửa đạn đạo bình thường. Hwasong-11Ma được phát triển từ nền tảng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11, gắn phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) thay vì đầu đạn truyền thống, ước tính có tầm bắn 800-1.500 km.

Phạm Giang (Theo KCNA, AFP, Reuters)