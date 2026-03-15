Triều Tiên thử pháo phản lực có thể mang đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố đã khai hỏa pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đánh trúng mục tiêu cách hơn 360 km.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm ngày 14/3, với sự tham gia của 12 Tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt (MLRS) "siêu chính xác, cỡ nòng 600 mm", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin.

Ông Kim cho biết cuộc diễn tập sẽ khiến các đối thủ của Bình Nhưỡng trong bán kính 420 km phải "dè chừng và nhận thức rõ hơn về sức công phá của vũ khí hạt nhân chiến thuật". Vũ khí hạt nhân chiến thuật là những đầu đạn cỡ nhỏ, có thể gây tàn phá cục bộ trên chiến trường, thay vì hủy diệt diện rộng.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim và con gái Kim Ju-ae, người được nhận định sẽ kế nhiệm ông Kim, quan sát vụ phóng từ xa. Các quả đạn đã bắn trúng mục tiêu trên một hòn đảo phía đông Triều Tiên, cách vị trí phóng hơn 360 km.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen), cùng con gái Kim Ju-ae, giám sát vụ phóng thử ngày 14/3. Ảnh: KCNA

Ông Kim ca ngợi hệ thống MLRS này là loại vũ khí "rất chết chóc nhưng cũng đầy sức hút".

Truyền thông Triều Tiên đưa tin về cuộc diễn tập một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo phát hiện 10 tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Sunan, Triều Tiên, ra biển Nhật Bản.

Hiện chưa rõ có phải số đạn pháo phản lực phóng loạt này là "tên lửa đạn đạo" mà Hàn Quốc đề cập hay không.

Vụ phóng thử MLRS diễn ra vài ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận quân sự mùa xuân "Lá chắn Tự do", kéo dài đến ngày 19/3. Vụ phóng cũng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok nói Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ là điều tích cực.

Các hệ thống MLRS Triều Tiên khai hỏa trong cuộc diễn tập ngày 14/3. Ảnh: KCNA

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump đã thúc đẩy nối lại các cuộc đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng, hướng tới khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông Kim trong năm nay.

Sau thời gian dài gần như phớt lờ những động thái này, ông Kim gần đây nói hai nước có thể hòa hợp nếu Washington chấp nhận vị thế cường quốc hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh, do cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Căng thẳng giữa hai bên thường ở mức cao, khi Triều Tiên đẩy mạnh thử vũ khí và đưa ra các thông điệp răn đe, còn Hàn Quốc tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

