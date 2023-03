Triều Tiên thông qua các biện pháp 'răn đe chiến tranh'

Triều Tiên thông báo thông qua các biện pháp "răn đe chiến tranh", một ngày trước khi Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất 5 năm.

Quyết định được đưa ra tại một cuộc họp của quân ủy trung ương do lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin.

"Cuộc họp đã thảo luận và thông qua các bước thực tế quan trọng để sử dụng hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn những biện pháp răn đe chiến tranh", hãng thông tấn Triều Tiên cho hay. Động thái này nhằm "đối phó với tình hình hiện nay, khi những hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang đi đến lằn ranh đỏ".

Tuy nhiên, KCNA không nêu chi tiết về các biện pháp răn đe được thông qua.

Đơn vị hỏa lực Triều Tiên khai hỏa 6 tên lửa đạn đạo cùng lúc trong cuộc tập trận hôm 9/3. Ảnh: KCNA.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến bắt đầu cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" vào ngày 14/3, với mục tiêu tập trung vào "môi trường an ninh đang thay đổi" do những động thái gây hấn ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Những cuộc tập trận như vậy đều khiến Bình Nhưỡng tức giận. Triều Tiên coi đây là hành động diễn tập cho một cuộc xâm lược. Nước này cũng nhấn mạnh rằng chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của họ là để tự vệ trước Mỹ - Hàn.

KCNA hôm 10/3 đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội Triều Tiên tăng cường tập trận nhằm chuẩn bị cho một "cuộc chiến thực sự". Trong khi thị sát một cuộc diễn tập tấn công, ông đã yêu cầu các binh sĩ sẵn sàng cho "hai nhiệm vụ chiến lược, thứ nhất là ngăn chặn chiến tranh và thứ hai là giành thế chủ động trong chiến tranh".

Vũ Hoàng (Theo AFP)