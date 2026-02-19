Triều Tiên ra mắt pháo phản lực mang được đầu đạn hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố hệ thống pháo phản lực phóng loạt có thể mang đầu đạn hạt nhân, nhấn mạnh nó phù hợp với "sứ mệnh chiến lược".

Tại buổi lễ diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 18/2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ca ngợi tổ hợp pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm thế hệ mới là "độc nhất thế giới". Ông khẳng định tổ hợp này phù hợp cho "một cuộc tấn công đặc biệt để hoàn thành sứ mệnh chiến lược", cụm từ thường được Triều Tiên dùng để chỉ đòn đánh bằng vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh tổ hợp này nhằm mục đích "răn đe các đối thủ", song ông không nêu tên quốc gia cụ thể. "Đây thực sự là vũ khí tuyệt vời và đầy sức hút", ông Kim nói.

Các xe chiến đấu của hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600 mm xếp hàng trước Nhà Văn hóa 25/4 ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Rodong Sinmun

Hệ thống pháo phản lực này lần đầu được hé lộ trong bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hồi tháng 12/2025, khi ông Kim Jong-un thăm nhà máy đang sản xuất loạt vũ khí hạng nặng để trang bị cho các đơn vị quan trọng của quân đội.

Xe chiến đấu của pháo phản lực mới được trang bị 5 ống phóng, ít hơn một ống so với pháo phản lực xuất hiện trong cuộc duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2025. Trục bánh trước cũng được dịch chuyển đến vị trí dưới khoang lái, cho thấy cách phân bổ khối lượng đã thay đổi hoàn toàn.

Giới quan sát nhận định tổ hợp này có thể khai hỏa rocket trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 có sức mạnh tương đương 4.000-10.000 tấn thuốc nổ TNT.

Tập kích bằng pháo binh với mật độ hỏa lực lớn được coi là chiến lược trọng tâm của Triều Tiên trong trường hợp xung đột nổ ra.

Viện nghiên cứu RAND tại Mỹ hồi năm 2020 công bố báo cáo nhận định pháo binh Triều Tiên có thể khiến 10.000 người thương vong trong vòng một giờ nếu nhắm mục tiêu vào các đô thị lớn ở Hàn Quốc như thủ đô Seoul. Con số này chỉ tính đến những tổ hợp pháo thông thường, chưa tính đến pháo phản lực hạng nặng mang đầu đạn hạt nhân.

Vũ Hoàng (Theo KCNA, AFP)