Triều Tiên phóng thử tên lửa phòng không dùng 'công nghệ đặc biệt'

Triều Tiên thông báo thử nghiệm hai tên lửa phòng không mới sử dụng "công nghệ đặc biệt", dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un.

Cơ quan Tên lửa Triều Tiên ngày 23/8 đã khai hỏa hai tên lửa phòng không vào các mục tiêu khác nhau, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm nay, nhưng không đề cập địa điểm cụ thể.

Cuộc thử nghiệm diễn ra dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức đảng và quân đội Triều Tiên, trong đó có tư lệnh không quân Kim Kwang-hyok.

Theo KCNA, kết quả cho thấy hai tên lửa phòng không đã thể hiện "năng lực tác chiến vượt trội" và khả năng "phản ứng nhanh" trước các mục tiêu đường không như drone tấn công hay tên lửa hành trình.

Hãng thông tấn không nêu chi tiết thông số của tên lửa, chỉ mô tả rằng "cách thức vận hành và phản ứng của nó dựa trên một công nghệ đặc biệt". Hiện chưa rõ công nghệ đặc biệt này là do Triều Tiên tự phát triển hay được hỗ trợ từ bên ngoài.

Các hình ảnh liên quan cuộc thử nghiệm tên lửa phòng không ngày 23/8 do KCNA công bố. Ảnh: KCNA

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gần đây gia tăng khi Triều Tiên đẩy mạnh thử vũ khí và đưa ra các thông điệp răn đe, còn Hàn Quốc cũng tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ. Bình Nhưỡng gọi các cuộc tập trận chung giữa Washington và Seoul là "diễn tập chuẩn bị xâm lược Triều Tiên".

Hàn Quốc ngày 23/8 cho biết binh sĩ nước này đã bắn chỉ thiên để cảnh báo, sau khi phát hiện quân nhân Triều Tiên vượt qua đường phân định tại Khu Phi Quân sự (DMZ) hôm 19/8. Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ko Jong-chol nói Hàn Quốc đã thực hiện "hành động khiêu khích nghiêm trọng" về phía binh sĩ Triều Tiên đang dựng rào chắn để đóng cửa biên giới giữa hai nước.

Triều Tiên trong tuần còn công kích Hàn Quốc vì tổ chức đợt tập trận Lá chắn Tự do Ulchi với Mỹ, cho rằng Seoul chỉ "giả vờ ủng hộ hòa bình".

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh, do cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)