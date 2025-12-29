Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược

Triều Tiên khai hỏa hai tên lửa hành trình chiến lược, vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân, trong đợt diễn tập kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết quân đội nước này đã tổ chức diễn tập trước đó một ngày nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu và phản công của các đơn vị tên lửa tầm xa, giúp quân nhân thành thạo quy trình khai hỏa và kiểm tra độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược.

Quân đội Triều Tiên phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, các quả đạn đánh trúng mục tiêu sau khi bay trong 5 tiếng 40 phút. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát hoạt động này.

Tên lửa hành trình Triều Tiên khai hỏa và tập kích mục tiêu trong cuộc diễn tập ngày 28/12. Ảnh: KCNA

Hình ảnh được KCNA công bố cho thấy tên lửa rời bệ phóng di động triển khai trên một cây cầu, sau đó lao vào mục tiêu mô phỏng công trình kiên cố của đối phương ở ven biển.

Triều Tiên chưa công bố thông tin chi tiết về loại vũ khí này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng thường sử dụng từ "chiến lược" để chỉ những vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nước này lần đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9/2021.

Ông Kim Jong-un bày tỏ hài lòng, đánh giá cuộc diễn tập chứng minh "độ tin cậy tuyệt đối và năng lực phản công chiến lược" của Triều Tiên. Ông yêu cầu quân đội thường xuyên kiểm tra và thể hiện sức mạnh của các đơn vị trong lực lượng răn đe hạt nhân, khẳng định đây là hoạt động thực thi quyền tự vệ.

Quân đội Hàn Quốc sáng 28/12 thông báo phát hiện một số tên lửa phóng từ khu vực Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng, dự báo Triều Tiên có thể thử thêm tên lửa trong những ngày tới.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Các vụ phóng tên lửa hành trình của Bình Nhưỡng không thu hút nhiều chú ý bằng tên lửa đạn đạo, do nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cấm Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng tên lửa hành trình bay chậm và có uy lực kém hơn tên lửa đạn đạo, khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn, nhưng khả năng bay thấp khiến loại vũ khí này dễ ẩn mình trước radar phòng không và có độ chính xác cao hơn.

Nguyễn Tiến (Theo KCNA, Yonhap, AFP)