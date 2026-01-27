Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ hai trong tháng

Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo, lần thứ hai trong tháng này.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản hôm nay dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết đã phát hiện hai tên lửa đạn đạo được phóng về phía Biển Nhật Bản. Hãng tin Jiji Press dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng cho hay hai tên lửa đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng cho biết đã phát hiện một số tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng về phía vùng biển mà Seoul gọi là Đông Hải.

Một vụ phóng tên lửa tại Triều Tiên hồi tháng 5/2025. Ảnh: KCNA

Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa trong tháng này, sau loạt tên lửa được phóng chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lên đường thăm Trung Quốc hồi đầu tháng.

Sự việc diễn ra một ngày sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby thăm Seoul và ca ngợi Hàn Quốc là "đồng minh kiểu mẫu" của Mỹ.

Triều Tiên những năm qua tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa, trong đó có vũ khí đủ khả năng vươn đến lãnh thổ lục địa Mỹ. Nước này cũng ra mắt một số biến thể sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có khả năng triển khai nhanh và dễ che giấu hơn so với loại dùng động cơ nhiên liệu lỏng.

Giới phân tích cho rằng loạt động thái này nhằm cải thiện khả năng tấn công chính xác của vũ khí, cũng như thách thức Mỹ và Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cuối năm ngoái ra lệnh "mở rộng và hiện đại hóa" dây chuyền sản xuất tên lửa, cũng như xây dựng thêm nhiều nhà máy để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Vũ Hoàng (Theo AFP)