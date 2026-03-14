Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo.

Quân đội Hàn Quốc phát hiện khoảng 10 tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Sunan, Triều Tiên, ra biển Nhật Bản vào 13h20 (11h20 giờ Hà Nội), Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết.

"Quân đội Hàn Quốc duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên tục chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường giám sát", cơ quan này tiếp tục.

Đài NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói các quả đạn đã rơi xuống biển, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin.

Tên lửa Triều Tiên trong vụ phóng thử hồi tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Đây là lần thứ ba Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc hôm 9/3 khởi động tập trận quân sự mùa xuân mang tên "Lá chắn Tự do" kéo dài đến ngày 19/3, với sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ. Đây là cuộc tập trận thường xuyên bị Triều Tiên chỉ trích là "mô phỏng hoạt động xâm lược".

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 10/3 cảnh cáo cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc "có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi", theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Triều Tiên gần đây thường xuyên phô diễn năng lực quân sự, khi ông Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ tập trung vào các dự án gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân. Lần gần nhất nước này phóng tên lửa đạn đạo là vào ngày 27/1, động thái Bình Nhưỡng thông báo là nhằm thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn được cải tiến.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh, sau khi cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Căng thẳng giữa hai bên thường ở mức cao, khi Triều Tiên đẩy mạnh thử vũ khí và đưa ra các thông điệp răn đe, còn Hàn Quốc tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ.

Như Tâm (Theo Yonhap, Reuters, AFP)