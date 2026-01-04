Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay

Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo, lần đầu tiên hoạt động này diễn ra trong năm 2026.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên sáng nay phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ thủ đô Bình Nhưỡng ra phía Biển Nhật Bản. Các tên lửa bay được khoảng 900 km và rơi xuống biển, dữ liệu cụ thể đang được phân tích.

"Quân đội Hàn Quốc duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên tục chia sẻ thông tin về tên lửa đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường giám sát", cơ quan này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo phát hiện vật thể nghi là tên lửa đạn đạo rơi xuống vị trí không xác định.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin. Lần gần nhất nước này phóng tên lửa đạn đạo là vào tháng 11/2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt kế hoạch cho phép Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rời bệ phóng trong cuộc thử nghiệm tháng 5/2019. Ảnh: KCNA

Triều Tiên những năm qua tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa, trong đó có vũ khí đủ khả năng bao trùm lãnh thổ lục địa Mỹ. Nước này cũng ra mắt một số biến thể sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có khả năng triển khai nhanh và dễ che giấu hơn so với loại dùng động cơ nhiên liệu lỏng.

Giới phân tích cho rằng loạt động thái này nhằm cải thiện khả năng tấn công chính xác của vũ khí, cũng như thách thức Mỹ và Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuần trước ra lệnh "mở rộng và hiện đại hóa" dây chuyền sản xuất tên lửa, cũng như xây dựng thêm nhiều nhà máy để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin ông Kim đã thăm một cơ sở sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật, yêu cầu họ tăng cường năng lực sản xuất thêm 250%.

Thanh Tâm (Theo Yonhap, AFP, KCNA)