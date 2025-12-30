Triều Tiên khoe pháo phản lực có thể mang đầu đạn hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát nhà máy sản xuất pháo phản lực mới, gọi đây là vũ khí "siêu mạnh, có độ chính xác cao".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã thăm nhà máy vũ khí đang sản xuất hàng loạt pháo phản lực hạng nặng để trang bị cho các đơn vị quan trọng của quân đội.

KCNA dẫn lời ông Kim khẳng định mẫu pháo phản lực này sẽ là "phương tiện tấn công chính" của quân đội Triều Tiên và có thể được triển khai trong nhiệm vụ "tấn công chiến lược", cụm từ thường dùng để chỉ đòn đánh bằng vũ khí hạt nhân.

Mẫu pháo phản lực mới tại nhà máy vũ khí của Triều Tiên hôm 28/12. Ảnh: KCNA

Truyền thông Triều Tiên không nêu chi tiết về loại pháo phản lực mới. Giới quan sát nhận định lãnh đạo Triều Tiên ám chỉ nó có thể khai hỏa rocket trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31.

Lãnh đạo Triều Tiên mô tả mẫu pháo phản lực này là "hệ thống vũ khí siêu mạnh, có thể tiêu diệt đối phương bằng đòn tấn công bất ngờ với độ chính xác cao và sức công phá lớn". Ông cho biết chúng sẽ được triển khai với số lượng lớn để tiến hành các cuộc tấn công theo dạng tập trung hỏa lực nếu bùng phát xung đột.

Hình ảnh được công bố cho thấy ông Kim đứng cạnh các xe chiến đấu trang bị 5 ống phóng, ít hơn một ống so với mẫu pháo phản lực xuất hiện trong cuộc duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 10. Trục bánh trước cũng được dịch chuyển đến vị trí dưới khoang lái, cho thấy cách phân bổ khối lượng đã thay đổi hoàn toàn.

Pháo phản lực với 6 ống phóng trong cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng hồi tháng 10. Ảnh: KCNA

Tập kích bằng pháo binh với mật độ hỏa lực lớn được coi là chiến lược trọng tâm của Triều Tiên trong trường hợp xung đột nổ ra. Viện nghiên cứu RAND tại Mỹ hồi năm 2020 công bố báo cáo nhận định pháo binh Triều Tiên có thể khiến 10.000 người thương vong trong vòng một giờ nếu nhắm mục tiêu vào các đô thị lớn ở Hàn Quốc như thủ đô Seoul.

Phạm Giang (Theo KCNA, AFP)