Triều Tiên hé lộ tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới

Triều Tiên lần đầu cho biết đang phát triển ICBM Hwasong-20, phiên bản kế tiếp của dòng Hwasong-19 được nước này cho là "mạnh nhất thế giới".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un trước đó một ngày tới thăm viện nghiên cứu trực thuộc Tổng cục Tên lửa, gặp gỡ các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu composite sợi carbon.

Ông Kim đã kiểm tra kết quả 8 cuộc thử nghiệm trong hai năm qua của một mẫu động cơ sử dụng vật liệu trên, cũng như thảo luận kế hoạch xây dựng nền tảng để đưa vào sản xuất hàng loạt trong tương lai.

"Lực đẩy tối đa của mẫu động cơ nhiên liệu rắn sử dụng vật liệu composite sợi carbon mới này là 1.960 kN, dự kiến được sử dụng cho dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-19 và ICBM thế hệ mới Hwasong-20", KCNA cho hay.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra động cơ tên lửa khi thăm viện nghiên cứu hôm 1/9. Ảnh: KCNA

Ông Kim ca ngợi việc phát triển thành công động cơ trên cho thấy "thay đổi lớn" trong nỗ lực củng cố và mở rộng năng lực của lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên, theo KCNA.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiết lộ đang phát triển ICBM thế hệ mới kể từ khi phóng thử tên lửa Hwasong-19 vào cuối tháng 10/2024. Các thông số kỹ thuật khác của Hwasong-20 không được đề cập.

Trong vụ phóng năm ngoái, tên lửa Hwasong-19 đạt độ cao tối đa 7.687,5 km, bay xa hơn 1.001 km trong 1 giờ 25 phút 56 giây, trước khi rơi xuống vị trí chỉ định ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Đây là quả đạn có thời gian bay lâu nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng. Truyền thông Triều Tiên khẳng định Hwasong-19 là "tên lửa chiến lược mạnh nhất thế giới", song không nêu thông số cụ thể.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) khi đó nhận định Hwasong-19 sử dụng nhiên liệu rắn, tương tự dòng Hwasong-18. Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước đây của Triều Tiên đều sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn dễ chế tạo hơn rất nhiều so với tên lửa nhiên liệu rắn.

Dù vậy, tên lửa nhiên liệu rắn sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội. Chúng không mất nhiều thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng, tăng khả năng cơ động, khó bị các hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau. Tên lửa nhiên liệu rắn cũng tốn ít thời gian, công sức bảo dưỡng và di chuyển hơn nhiên liệu lỏng.

Không rõ tầm bay của Hwasong-20 và Hwasong-19, song Hwasong-18 được đánh giá có thể bay xa 15.000 km nếu phóng theo góc tối ưu, đủ sức bắn tới mọi vị trí trên lãnh thổ Mỹ, và mang được một hoặc nhiều đầu đạn với tổng khối lượng 1,25-1,5 tấn.

Hiện đại hóa ICBM được cho là một trong những trọng tâm của Triều Tiên, với mục tiêu nâng cấp tầm bắn và khối lượng đầu đạn mang theo để tăng sức công phá.

Phạm Giang (Theo KCNA, Reuters, Korea Times)