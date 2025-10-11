Triều Tiên duyệt binh quy mô lớn, ra mắt ICBM tối tân

Triều Tiên duyệt binh ban đêm tại Bình Nhưỡng, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo nước ngoài, để chào mừng 80 năm thành lập Đảng Lao động.

"Cuộc duyệt binh trọng thể mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra tại Quảng trường Kim Nhật Thành tối 10/10", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev và nhiều quan khách.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un khẳng định "quân đội bất khả chiến bại của Triều Tiên luôn tiếp thêm sức mạnh cho Đảng Lao động trong việc vượt qua khó khăn và sớm mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước".

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-20 trong cuộc duyệt binh ngày 10/10 ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

KCNA mô tả cuộc duyệt binh đã thể hiện "tiềm lực công nghệ quốc phòng vô tận và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà thế giới không thể phớt lờ".

Quân đội Triều Tiên đã phô diễn nhiều khí tài tối tân tại sự kiện, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20 được nước này mô gọi là "vũ khí hạt nhân chiến lược uy lực nhất".

Bình Nhưỡng tổ chức duyệt binh với quy mô khác nhau để kỷ niệm quốc khánh, ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên và quân đội, ngày chiến thắng 27/7 và sinh nhật các cố lãnh đạo. Lễ duyệt binh quy mô lớn gần nhất diễn ra hồi giữa năm 2023 với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân và nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 và Hwasong-18.

8 cuộc duyệt binh của Triều Tiên gần đây đều được tổ chức vào buổi tối.

Như Tâm (Theo AFP, KCNA)