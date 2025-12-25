Triều Tiên công bố ảnh về tàu ngầm hạt nhân chiến lược

Triều Tiên đăng ảnh lãnh đạo Kim Jong-un thăm nhà máy chế tạo các chiến hạm, trực tiếp chỉ đạo dự án đóng tàu ngầm chiến lược.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức đã thị sát nhà máy đóng tàu chiến cỡ lớn, song không nêu thời gian và địa điểm cụ thể. Con gái lãnh đạo Triều Tiên cũng có mặt trong chuyến đi.

Hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un trò chuyện cùng các quan chức cạnh một tàu ngầm đang được đóng. Tàu ngầm sơn màu đỏ gạch, đặt trên các giá đỡ màu vàng. Truyền thông Triều Tiên không công bố thêm thông tin về khí tài mới.

Lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức bên cạnh một tàu ngầm đang được chế tạo trong ảnh công bố ngày 25/12. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un đã "trực tiếp chỉ đạo việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa dẫn đường chiến lược có lượng giãn nước 8.700 tấn", KCNA cho biết.

"Kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, được Mỹ chấp thuận gần đây, sẽ khiến bán đảo Triều Tiên thêm bất ổn", hãng thông tấn dẫn lời ông Kim Jong-un. "Chúng tôi coi đây là hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia và hàng hải của Triều Tiên, là mối đe dọa cần đối phó".

Lãnh đạo Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức tại nhà máy chế tạo các chiến hạm trong ảnh công bố ngày 25/12. Ảnh: KCNA

Truyền thông Triều Tiên từng đề cập tới kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân khi đưa tin về lễ hạ thủy tàu ngầm diesel - điện Anh hùng Kim Kun-ok tại Sinpo hồi tháng 9/2023. Ông Kim Jong-un hồi tháng 1/2024 cũng thị sát "tàu ngầm hạt nhân đang được chế tạo", song không có hình ảnh nào về chuyến thăm.

Tình báo quân đội Hàn Quốc tháng 10/2024 nhận định Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm lớn nhất từ trước đến nay, có thể chạy bằng năng lượng hạt nhân, tại nhà máy đóng tàu Pongdae ở thành phố miền đông Sinpo.

Triều Tiên được cho là đang vận hành 86 tàu ngầm, trong đó có các chiến hạm cỡ nhỏ, áp đảo về số lượng so với hạm đội 21 tàu ngầm của Hàn Quốc.

Như Tâm (Theo KCNA, Yonhap)