Triều Tiên có thể khoe ICBM dùng 'động cơ mạnh chưa từng thấy' khi duyệt binh

Triều Tiên có thể ra mắt ICBM Hwasong-20 dùng động cơ làm từ vật liệu sợi carbon và đạt sức đẩy 200 tấn trong lễ duyệt binh ngày 10/10.

Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) Lee Sung-jun cuối tuần trước nói rằng "có những dấu hiệu" cho thấy Triều Tiên chuẩn bị tổ chức duyệt binh với hàng chục nghìn người tham gia ngày 10/10, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Đại tá Lee cho biết quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các phương tiện và thiết bị quân sự di chuyển tới điểm tập kết để phục vụ lễ duyệt binh, song không nêu chi tiết. Ông nhận định Triều Tiên có thể tổ chức duyệt binh vào ban đêm như những lần trước.

Giới chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ ra mắt Hwasong-20, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thế hệ mới sử dụng nhiên liệu rắn, cùng một số vũ khí siêu vượt âm trong duyệt binh lần này.

Xe chở đạn kiêm bệ phóng ICBM trong lễ duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên tháng 2/2023. Ảnh: KCNA

"Sẽ rất thú vị khi xem Triều Tiên có cho Hwasong-20 tham gia duyệt binh hay không, vì họ chưa phóng thử tên lửa này. Triều Tiên đã thử nghiệm thành công động cơ của Hwasong-20, song cần phóng thử để chứng minh tên lửa hoạt động chính xác", chuyên gia Lee Il-woo tại tổ chức tư vấn Korea Defence Network cho biết hôm 6/10.

Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

Cục Tên lửa và Học viện Vật liệu Hóa học Triều Tiên hồi tháng 9 tiến hành thử nghiệm trên mặt đất với động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới, được làm từ vật liệu composite sợi carbon. Động cơ đạt lực đẩy khoảng 200 tấn, vượt trội so với những mẫu động cơ tên lửa từng được Triều Tiên sản xuất trước đây.

Đây là cuộc thử nghiệm trên mặt đất thứ 9 và cũng là cuối cùng đối với mẫu động cơ này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết động cơ sẽ được sử dụng cho ICBM Hwasong-19 và Hwasong-20. Ngoài lực đẩy của động cơ, các thông số kỹ thuật khác của Hwasong-20 chưa được công bố.

Lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp thị sát sự kiện, đánh giá đây là "thành công mang tính chiến lược nhất" trong quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng của Triều Tiên. Ông cũng khẳng định đợt thử nghiệm đã đánh dấu "thay đổi đáng kể" trong nỗ lực củng cố và mở rộng sức mạnh của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Luồng lửa phát ra từ cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa Triều Tiên ngày 8/9. Ảnh: KCNA

Động cơ sử dụng nhiên liệu rắn sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội so với động cơ nhiên liệu lỏng, dù khó phát triển và chế tạo hơn nhiều.

Chúng không mất nhiều thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng, tăng khả năng cơ động, khó bị các hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau. Ngoài ra, tên lửa nhiên liệu rắn cũng tốn ít thời gian, công sức bảo dưỡng và di chuyển hơn nhiên liệu lỏng.

Bình Nhưỡng tổ chức duyệt binh với quy mô khác nhau để kỷ niệm quốc khánh, ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên và quân đội, ngày chiến thắng 27/7 và sinh nhật các cố lãnh đạo. Lễ duyệt binh quy mô lớn gần nhất diễn ra tháng 7/2023 với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân và nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 và Hwasong-18.

Nguyễn Tiến (Theo Yonhap, AFP, AP)