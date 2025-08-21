Triều Tiên có thể đã bí mật xây căn cứ ICBM gần Trung Quốc

Viện nghiên cứu Mỹ nói Triều Tiên có nhiều căn cứ tên lửa bí mật, trong đó một cơ sở chứa ICBM gần biên giới Trung Quốc.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Mỹ, hôm 20/8 công bố báo cáo về năng lực tên lửa Triều Tiên, nhận định nước này đang sở hữu 15-20 căn cứ tên lửa đạn đạo, cơ sở bảo trì, hỗ trợ, kho chứa tên lửa và đầu đạn chưa được công khai.

Một trong số đó là căn cứ Sinpung-dong nằm cách biên giới giáp Trung Quốc khoảng 27 km. Cơ sở này dường như có khả năng triển khai 6-9 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang được đầu đạn hạt nhân và các bệ phóng di động.

CSIS chưa thể xác định những loại tên lửa được cất trữ tại đây, song tin rằng chúng bao gồm các mẫu Hwasong-15, Hwasong-18 hoặc một dòng ICBM mới chưa được công bố. "Những tên lửa trên là mối đe dọa tiềm tàng đối với khu vực Đông Á và lục địa Mỹ", báo cáo có đoạn.

Địa điểm được cho là căn cứ Sinpung-dong trong ảnh chụp vệ tinh hôm 12/8. Ảnh: Planet Labs

Căn cứ Sinpung-dong nằm ở thung lũng hẹp và bị một con suối cắt làm đôi, có diện tích khoảng 22 km2. Cơ sở này bắt đầu được xây dựng từ năm 2004 và đi vào hoạt động sau đó 10 năm. Kể từ đó, căn cứ Sinpung-dong luôn được duy trì trong tình trạng tốt, liên tục được nâng cấp và mở rộng, phản ánh những bước tiến trong chương trình tên lửa của Triều Tiên.

CSIS cho biết một số cơ sở tại căn cứ được rừng cây che phủ, nên rất khó để phát hiện thông qua ảnh vệ tinh. Trường hợp ngoại lệ là khi ảnh được chụp vào mùa đông, thời điểm thảm thực vật thưa thớt và dễ quan sát hơn.

"Khi xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột, tên lửa và bệ phóng sẽ được di chuyển ra khỏi căn cứ, tập hợp ở các đơn vị chuyên chở và lưu trữ đầu đạn, sau đó khai hỏa từ những trận địa đã được khảo sát trước và bố trí phân tán", CSIS cho hay.

Theo viện nghiên cứu Mỹ, căn cứ Sinpung-dong và các cơ sở khác là những yếu tố chủ chốt trong chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên, cũng như năng lực tập kích chính xác và răn đe hạt nhân chiến lược của nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát ICBM Hwasong-14 trong bức ảnh công bố năm 2017. Ảnh: KCNA

Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

Theo báo cáo hồi tháng 7/2024 của Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ, Triều Tiên có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo 70-90 đầu đạn hạt nhân và đã sản xuất khoảng 50 đầu đạn hoàn chỉnh.

Lee Sang-kyu, chuyên gia công nghệ hạt nhân ở Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, ước tính Triều Tiên đang sở hữu 80-90 đầu đạn sử dụng uranium và plutonium, nhận định con số này có thể tăng lên 166 vào năm 2030.

Triều Tiên đã sở hữu nhiều loại tên lửa có khả năng bao trùm một phần hoặc toàn bộ nước Mỹ. Hwasong-18 là một trong những mẫu ICBM mạnh nhất của nước này, được đánh giá có thể bay xa 15.000 km nếu phóng theo góc tối ưu, đủ sức vươn tới mọi vị trí trên lãnh thổ Mỹ, và mang được một hoặc nhiều đầu đạn với tổng khối lượng 1,25-1,5 tấn.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN)