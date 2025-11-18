Triều Tiên cảnh báo 'hiệu ứng domino' từ thỏa thuận tàu ngầm Mỹ - Hàn

Triều Tiên lên án thỏa thuận đóng tàu ngầm năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ, cảnh báo điều này sẽ châm ngòi hiệu ứng domino.

Bốn ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thông báo đã đạt thỏa thuận với Mỹ về hợp tác phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18/11 chỉ trích chương trình này là "nỗ lực đối đầu nguy hiểm".

Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm năng lượng hạt nhân sẽ là bước đi chiến lược hướng đến vũ khí hóa công nghệ này, "chắc chắn gây ra hiệu ứng domino hạt nhân tại khu vực và châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang nóng".

Triều Tiên đồng thời lên án Mỹ cam kết ủng hộ Hàn Quốc mở rộng năng lực làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân, cho rằng đây là bước đệm để Hàn Quốc phát triển thành "quốc gia tiệm cận vũ khí hạt nhân".

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ cập cảng tại đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/7/2023. Ảnh: Reuters

KCNA nhận định thỏa thuận giữa Seoul và Washington là diễn biến nghiêm trọng làm mất ổn định an ninh quốc phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có thể tác động vượt xa phạm vi bán đảo và khiến mọi nỗ lực kiểm soát hạt nhân toàn cầu trở nên bất khả thi.

Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện những biện pháp đáp trả chính đáng và cụ thể hơn trước "ý đồ đối đầu" từ Seoul - Washington.

Tuyên bố được KCNA đưa ra một ngày sau khi Seoul lần đầu tiên trong 7 năm qua đề xuất nối lại đối thoại quân sự liên Triều nhằm ngăn ngừa đụng độ ở biên giới. Tổng thống Lee cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên mà không kèm điều kiện nào, đảo ngược lập trường cứng rắn của chính quyền tiền nhiệm.

Bình Nhưỡng đến nay chưa phản hồi đề nghị đối thoại của Tổng thống Lee, cũng như chưa đáp lại những lời kêu gọi họp thượng đỉnh từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa.

Thanh Danh (Theo AFP, Yonhap)