Triều Tiên cảnh báo 'hậu quả khủng khiếp' khi Mỹ - Hàn tập trận

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo về "hậu quả khủng khiếp" khi Mỹ - Hàn Quốc tiến hành đợt tập trận thường niên.

Mỹ và Hàn Quốc hôm 9/3 khởi động tập trận quân sự mùa xuân mang tên "Lá chắn Tự do" kéo dài đến ngày 19/3, với sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ. Đây là cuộc tập trận thường xuyên bị Triều Tiên chỉ trích là "mô phỏng hoạt động xâm lược".

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 10/3 cảnh cáo cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc "có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi", theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Bà Kim Yo-Jong phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên hồi tháng 8/2022. Ảnh: KCNA

Theo bà Kim, cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm quan trọng khi "chiến tranh nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới". Bà nói thêm tình hình này xảy ra là do "những hành động liều lĩnh" của một số bên.

Tuyên bố của bà Kim được đưa ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên gần đây mô tả những nỗ lực hòa bình mới nhất của Seoul là "trò hề lừa dối vụng về" và rằng Triều Tiên "hoàn toàn không có nghĩa vụ giao thiệp với Hàn Quốc". Bình Nhưỡng cũng lên án cuộc xung đột đang xảy ra ở Iran, cáo buộc chiến dịch của Mỹ và Israel là "hành động gây hấn bất hợp pháp".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" được tiến hành bình thường, "bất chấp tình hình đang diễn ra ở Trung Đông". Trước đó, một số người bày tỏ lo ngại các cuộc tập trận có thể bị ảnh hưởng, khi Mỹ rút một số khí tài, trong đó có tổ hợp Patriot, khỏi Hàn Quốc để chuyển tới Trung Đông.

Triều Tiên gần đây cũng thường xuyên phô diễn năng lực quân sự, khi ông Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ tập trung vào các dự án gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân.

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh, sau khi cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Căng thẳng giữa hai bên thường ở mức cao, khi Triều Tiên đẩy mạnh thử vũ khí và đưa ra các thông điệp răn đe, còn Hàn Quốc tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo AFP, KCNA, Yonhap)