'Triệu phú trường thọ' khuyên 10 lần squat tốt hơn 30 phút đi bộ

MỹDoanh nhân công nghệ Bryan Johnson cho rằng việc thực hiện các đợt vận động cường độ cao ngắt quãng giúp kiểm soát đường huyết và bảo vệ sức khỏe chuyển hóa vượt trội so với thói quen đi dạo.

Chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 9/4, tác giả dự án trường thọ "Project Blueprint" thách thức lời khuyên vận động sau bữa ăn quen thuộc khi tuyên bố 10 lần squat đánh bại 30 phút đi bộ. Ông đưa ra dẫn chứng cụ thể rằng việc thực hiện 10 nhịp ngồi xổm sau mỗi 45 phút mang lại hiệu quả kiểm soát đường huyết sau ăn cao hơn so với việc dành nửa giờ tản bộ liên tục.

Triệu phú công nghệ Bryan Johnson. Ảnh: Marshable

Triệu phú giải thích cơ tứ đầu đùi và cơ mông đóng vai trò như những miếng bọt biển hấp thụ lượng đường lớn nhất cơ thể. Việc kích hoạt các nhóm cơ này hoạt động mạnh trong thời gian ngắn sẽ dọn sạch đường trong máu nhanh chóng hơn trạng thái vận động nhẹ nhàng. Quá trình co bóp cơ bắp cường độ cao đòi hỏi nguồn năng lượng tức thì từ dòng máu, vượt xa mức tiêu hao của việc đi bộ thong thả.

Một nghiên cứu công bố năm 2024 về tác động của việc ngắt quãng thời gian ngồi đã củng cố quan điểm trên. Các nhà khoa học phát hiện việc phá vỡ chuỗi thời gian ngồi lì bằng 3 phút squat hoặc vận động mạnh sau mỗi 45 phút mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn đáng kể so với một buổi tập dài. Nhóm nghiên cứu kết luận tần suất và cường độ hoạt động cơ bắp đóng vai trò quan trọng hơn tổng thời lượng tập luyện.

Phát hiện mới cung cấp giải pháp thiết thực cho giới văn phòng và những người có nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa. Mọi người không nhất thiết gò ép lịch trình để tập liên tục nửa giờ đồng hồ. Thay vào đó, giới chuyên gia khuyên chúng ta đan xen các động tác ép cơ bắp làm việc nặng ngay tại bàn giấy nhằm bảo vệ tim mạch và duy trì đường huyết ổn định.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến cáo 150 phút tập aerobic cường độ vừa phải (như đi bộ nhanh) mỗi tuần. Đi bộ 30 phút không chỉ để hạ đường huyết, còn giúp rèn luyện cơ tim, tăng độ đàn hồi mạch máu, giảm huyết áp, cải thiện mỡ máu (tăng HDL-C có lợi), và đặc biệt giải phóng endorphin giúp giảm căng thẳng (stress). Các chuyên gia cho hay sự kết hợp giữa Aerobic (đi bộ) và Resistance training (Tập kháng lực/Squat ngắt quãng) mới là "đơn thuốc" vận động hiệu quả cao.

Bryan Johnson là một triệu phú công nghệ nổi tiếng, doanh nhân và nhà đầu tư người Mỹ. Bên cạnh đó, ông còn là người đam mê cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, đầu tư vào các dự án nghiên cứu sinh học để làm chậm quá trình lão hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Johnson từng gây tranh cãi khi áp dụng các phương pháp cực đoan như uống sinh tố dinh dưỡng liều cao, trị liệu bằng ánh sáng đỏ, thậm chí là tiêm máu của con trai để trẻ hóa.

Doanh nhân Bryan Johnson thử nghiệm nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe khác nhau để kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Philip Cheung

Bình Minh (Theo Hindustan Times)