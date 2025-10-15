Triệu phú ngừng dùng thuốc giảm cân vì tim đập nhanh, mất ngủ

MỹDoanh nhân Bryan Johnson, người nổi tiếng với tham vọng "cải lão hoàn đồng", ngừng sử dụng các hoạt chất giảm cân nhóm GLP-1 vì gặp tác dụng phụ như tim đập nhanh và chất lượng giấc ngủ suy giảm.

Trên mạng xã hội X, triệu phú 48 tuổi chia sẻ ông thử dùng mỗi ngày 0,5 mg tirzepatide - hoạt chất chính trong các loại thuốc tiêm giảm cân như Mounjaro và Zepbound. Ông không cho biết đã dùng thuốc trong bao lâu, song liều lượng này thấp hơn nhiều so với mức khởi đầu thông thường là 2,5 mg mỗi tuần. Johnson cũng tiết lộ đã thử các hoạt chất khác cùng nhóm, gồm liraglutide (có trong Victoza, Saxenda) và semaglutide (hoạt chất của Ozempic, Wegovy), dù khẳng định lượng mỡ cơ thể chỉ dưới 10%.

Các loại thuốc này hoạt động theo cơ chế mô phỏng hormone GLP-1, giúp người dùng có cảm giác no lâu. Tuy nhiên, Johnson cho biết chúng gây ra những thay đổi đáng kể. Cụ thể, tirzepatide làm nhịp tim lúc nghỉ của ông tăng 3 nhịp một phút và giảm 7 điểm ở chỉ số biến thiên nhịp tim (HRV). Tương tự, liraglutide làm tăng 6-10 nhịp và semaglutide tăng 2-4 nhịp. Trước khi dùng thuốc, nhịp tim lúc nghỉ của ông vốn đã ở mức thấp (40-49 nhịp/phút).

"Các thuốc nhóm GLP-1 làm tăng nhịp tim lúc nghỉ, có thể khiến bạn ngủ không ngon và làm giảm chỉ số HRV", Johnson viết và cho rằng chính nhịp tim tăng cao làm "giấc ngủ của ông kém đi".

Nhịp tim lúc nghỉ cao hơn khiến tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Trong khi đó, chỉ số HRV (sự thay đổi thời gian giữa các nhịp tim) càng cao càng cho thấy cơ thể thích ứng tốt với căng thẳng. Dù các chỉ số của Johnson sau khi thay đổi vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, những tác động tiêu cực này đã khiến ông quyết định dừng thuốc.

Các loại thuốc nhóm GLP-1 như Wegovy hay Victoza cũng được cấp phép để giảm nguy cơ biến cố tim mạch ở một số bệnh nhân. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các hoạt chất này giúp giảm tỷ lệ nhập viện do bệnh tim, thậm chí có khả năng đảo ngược dấu hiệu suy tim, nhờ tác dụng hạ đường huyết và giảm viêm.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, nhóm thuốc này cũng đi kèm các tác dụng phụ phổ biến về đường tiêu hóa như nôn, tiêu chảy, liệt dạ dày và nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt ở người không mắc bệnh tiểu đường hay béo phì.

Triệu phú Bryan Johnson. Ảnh: Bryan Johnson

Bryan Johnson, nhà sáng lập công ty Braintree, gây chú ý bởi các nỗ lực đảo ngược quá trình lão hóa thông qua chế độ sinh hoạt và y tế cực kỳ nghiêm ngặt mang tên "Project Blueprint". Nhiều chuyên gia y tế cho rằng Johnson đang chi hàng triệu USD cho những liệu pháp có lợi ích chưa được khoa học chứng minh đầy đủ (chẳng hạn như liệu pháp oxy buồng tăng áp HBOT hay nhiều loại vi chất bổ sung). Họ lập luận rằng việc ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, và ăn uống lành mạnh (những yếu tố cốt lõi trong quy trình của ông) là đủ để đạt được 80-90% lợi ích sức khỏe, khiến các bước phức tạp và tốn kém còn lại trở nên không cần thiết.

