'Triệu Mẫn' An Dĩ Hiên gắng vực dậy sau cú sốc chồng đi tù

Minh tinh Đài Loan An Dĩ Hiên, đóng "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", vực dậy tinh thần để nuôi con trong khi chồng thụ án tù.

Theo Next Apple, tại phiên xử phúc thẩm ở Macau ngày 29/11, doanh nhân Trần Vinh Luyện - chồng của An Dĩ Hiên - nhận mức án 13 năm tù giam vì nhiều tội danh, trong đó có kinh doanh sòng bạc trái phép, rửa tiền, lừa đảo. Trần Vinh Luyện và năm đồng phạm khác bị phạt tổng cộng 1,8 tỷ HKD (231 triệu USD). Ông Trần bị bắt từ tháng 1/2022.

An Dĩ Hiên - Trần Vinh Luyện ở hôn lễ năm 2017. Ảnh: Next Apple

Một người bạn của diễn viên nói sau khi biết kết quả phúc thẩm, An Dĩ Hiên đau lòng nhưng dặn bản thân vượt áp lực. Thời gian chồng ở tù, Dĩ Hiên sống bình lặng, một mình chăm hai con - bốn tuổi và năm tuổi.

Nguồn tin nói: "Là bạn của Dĩ Hiên, rất thương cô ấy, thực ra Dĩ Hiên không liên quan gì đến vụ án nhưng những năm qua, cô ấy chịu nhiều gánh nặng, đau khổ. Nhưng Dĩ Hiên đã rất kiên cường, chăm sóc tốt cho hai con. Cô ấy rất dũng cảm".

An Dĩ Hiên ở ẩn, xóa hầu hết bài đăng trên mạng xã hội từ khi gia đình gặp biến cố. Ảnh: Next Apple

Người này tiết lộ An Dĩ Hiên được nhiều bạn bè quan tâm, động viên. Tháng 9, diễn viên nhận lời tham dự hôn lễ của Trần Kiều Ân tại Malaysia. Ban đầu, cô do dự nhưng Kiều Ân động viên bạn thân ra ngoài, thay đổi không khí. Lúc đó, An Dĩ Hiên nói nhẹ nhõm hơn khi gặp bạn bè.

Minh tinh kết hôn với Trần Vinh Luyện năm 2017, từ đó hạn chế công việc ở làng giải trí. Trước khi chồng bị bắt, An Dĩ Hiên sống sung túc. Cô sử dụng máy bay riêng, được chồng tặng nhiều bất động sản cùng kim cương, đồ hiệu. Năm 2021, doanh nhân tặng vợ bốn căn nhà ở Macau, tổng trị giá 600 triệu HKD (76 triệu USD). Dịp con gái thôi nôi hồi tháng 10/2021, An Dĩ Hiên tiết lộ chồng tặng con viên kim cương 10,22 carat.

An Dĩ Hiên trong Ỷ thiên đồ long ký 2009 Dĩ Hiên được nhiều khán giả yêu thích với vai Triệu Mẫn trong phim võ hiệp. Video: Youku

Cô sinh năm 1980 ở Đài Loan, nổi tiếng với nhiều phim như Tân Tây du ký (vai Bạch Cốt Tinh), Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009 (vai Triệu Mẫn), Trạm kế tiếp hạnh phúc (vai Lương Mộ Tranh), Tiên kiếm kỳ hiệp truyện (vai Lâm Nguyệt Như).

Như Anh