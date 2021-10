Chồng An Dĩ Hiên tặng con gái kim cương 10 carat

Tối 26/10, An Dĩ Hiên đăng trên trang cá nhân loạt ảnh tổ chức đầy năm cho con gái - Aria. Theo trang UDN, cô tự lên ý tưởng và trang hoàng biệt thự của gia đình, mời người thân dự tiệc.

Doanh nhân Trần Vinh Luyện tặng con gái viên kim cương hình trái tim. An Dĩ Hiên cho biết chồng cô muốn viên đá quý đầu tiên trong cuộc đời con gái là do bố tặng chứ không phải người đàn ông nào khác.