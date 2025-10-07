Triệt sản có làm yếu sinh lý?

Tôi muốn triệt sản để chia sẻ gánh nặng tránh thai với vợ nhưng lo ngại việc này sẽ suy giảm khả năng sinh lý, điều này có đúng? (Trung, 39 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thắt ống dẫn tinh (triệt sản nam) là một phẫu thuật đơn giản, cắt đứt đường đi của tinh trùng từ tinh hoàn ra ngoài, được xem là biện pháp tránh thai vĩnh viễn và hiệu quả nhất cho phái mạnh.

Bản chất của thủ thuật này là chặn hai ống dẫn tinh, khiến tinh trùng không thể hòa vào tinh dịch khi nam giới xuất tinh. Nhờ đó, quá trình thụ thai không thể xảy ra. Sau phẫu thuật, nam giới vẫn quan hệ tình dục, lên đỉnh và xuất tinh bình thường, nhưng tinh dịch không chứa tinh trùng.

Nhiều người lo ngại triệt sản ảnh hưởng đến sinh lý, song thủ thuật này không tác động đến tinh hoàn, cơ quan vẫn tiếp tục sản xuất testosterone - hormone quyết định ham muốn và các đặc tính nam giới. Do đó, phong độ cũng như khả năng tình dục của đàn ông hoàn toàn không thay đổi.

Dù là một giải pháp tránh thai an toàn, thắt ống dẫn tinh không giúp phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một số rủi ro hiếm gặp có thể xảy ra sau phẫu thuật bao gồm viêm tại chỗ, chảy máu hoặc đau âm ỉ.

Phương pháp triệt sản này có tính vĩnh viễn, cặp vợ chồng sau này không cần quan tâm về vấn đề sử dụng phương pháp ngừa thai. Nếu muốn có con bằng đường tự nhiên trở lại, người đàn ông có thể thực hiện phẫu thuật nối ống dẫn tinh hoặc thụ tinh trong ống nghiệm, lấy tinh trùng từ mào tinh. Song, việc khôi phục khả năng sinh sản được cho là tương đối phức tạp và tốn kém. Do đó bạn hãy chắc chắn không muốn có thêm con trước khi thực hiện thủ thuật này.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh

Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ