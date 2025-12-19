Triết lý chăm sóc cộng đồng của mỹ phẩm Seyoul

Seyoul phát triển mỹ phẩm theo tiêu chuẩn K-Beauty, song song xây dựng chính sách phúc lợi nội bộ và triển khai loạt chương trình thiện nguyện hỗ trợ người yếu thế.

2025 đánh dấu 5 năm Seyoul đồng hành phái đẹp Việt. Nhìn lại chặng đường đã qua, đại diện doanh nghiệp cho biết trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng cạnh tranh và xu hướng làm đẹp thay đổi mỗi ngày, ban lãnh đạo luôn trăn trở tìm kiếm giải pháp lành tính, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu người dùng.

"Chúng tôi đề cao triết lý 'giúp chị em lẫn nam giới cải thiện diện mạo bằng sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, mà còn chăm sóc những người người đứng sau mỗi sản phẩm và cộng đồng'. Đó không phải khẩu hiệu mà được hiện thực hóa từ giai đoạn đầu", người đại diện nói.

Doanh nghiệp đề cao triết lý bền vững, cung cấp loạt sản phẩm chăm sóc da chiết xuất thiên nhiên Ảnh: Seyoul

Ra mắt mặt nạ thạch Jelly Collagen Mask, dưỡng ẩm Meso White hay serum chống nắng SPF50+ là một trong những cam kết của Seyoul. Các sản phẩm được ứng dụng công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn K-Beauty, kết hợp các thành phần có nguồn gốc tự nhiên.

Ban lãnh đạo cho rằng một sản phẩm tốt phải được tạo ra bởi một tập thể vững mạnh. Do đó, cấp quản lý xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng tôn trọng, hỗ trợ mỗi thành viên phát triển toàn diện. Chỉ khi từng cá nhân được quan tâm, trao quyền và phát triển, họ mới có thể sáng chế mỹ phẩm chất lượng, phục vụ tận tâm.

Mỗi thành viên có cơ hội rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn qua các khóa đào tạo nội bộ định kỳ. Ban lãnh đạo cũng khuyến khích nhân viên thể hiện sự sáng tạo, được lắng nghe và đóng góp ý tưởng.

"Nuôi dưỡng tập thể vững mạnh, sáng tạo và phát triển từ hoạt động chăm sóc mỗi thành viên", người đại diện cho hay.

Đơn vị chú trọng phúc lợi xã hội và tổ chức nhiều hoạt động tập thể nhằm gắn kết nhân sự. Ảnh: Seyoul

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cho biết luôn công khai các chính sách phúc lợi, đáp ứng toàn diện chế độ cho từng thành viên. Doanh nghiệp triển khai hoạt động tập thể, tặng quà dịp lễ Tết, Trung Thu, 20/10, 20/11... nhằm gắn kết nhân sự. Đồng thời tổ chức thăm khám sức khỏe tổng quát cho cán bộ nhân viên hàng năm.

Triết lý chăm sóc ấy không bó hẹp ở nội bộ mà lan tỏa ra cộng đồng. Theo đó, đơn vị liên tục triển khai chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ người yếu thế như trẻ em, phụ nữ, lứa cao niên và các hộ khó khăn.

Doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ trẻ vùng cao đến trường. Ảnh: Seyoul

"Duy trì và nhất quán triết lý 'chăm sóc cộng đồng’ không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn mà còn là nền tảng để chúng tôi củng cố uy tín, xây dựng thương hiệu vững mạnh và giữ chân người tiêu dùng", đại diện Seyoul nói thêm.

Seyoul trực thuộc công ty TNHH thương mại dịch vụ VNF. Sau nhiều năm quan sát, nghiên cứu thói quen chăm sóc da của phụ nữ châu Á, nhất là Việt Nam, đội ngũ thương hiệu nhận ra một điều: đằng sau nhu cầu làm đẹp không chỉ là mong muốn thay đổi vẻ bề ngoài, mà còn là khát khao được yêu thương bản thân, được công nhận và sống trọn vẹn với chính mình.

Trên website, đơn vị lý giải tên "Seyoul" kết hợp ba từ: see (nhìn thấy), you (chính bạn), beautiful (vẻ đẹp), qua đó nhắn nhủ và cam kết chị em: "Chúng tôi nhìn thấy vẻ đẹp bên trong bạn - vẻ đẹp thật sự, thuần khiết và đầy nội lực mà bạn đôi khi quên mất".

Đông Vệ