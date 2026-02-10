Triết lý chăm da của mỹ phẩm Nhật Decorté

Thương hiệu Nhật Decorté giới thiệu khái niệm "Neuro-skincare" (chăm da qua hệ thần kinh), biến hormone hạnh phúc như oxytocin, dopamine thành chìa khóa kiến tạo vẻ đẹp vượt thời gian.

Tại sự kiện The Science of Timeless Beauty ở Metropole Hà Nội ngày 18/1, đại diện tập đoàn Kosé (công ty mẹ của Decorté) cùng các chuyên gia bàn về mối liên kết vô hình nhưng chặt chẽ giữa cảm xúc và nhan sắc. Thay vì tập trung vào tác động vật lý bên ngoài, triết lý của Decorté đi sâu vào bản chất: "Tại sao sau những kỳ nghỉ thư thái, làn da thường rạng rỡ dù không cần lớp phấn son dày cộm?".

Theo các chuyên gia, câu trả lời nằm ở trạng thái tâm trí. Khi tinh thần thoải mái, làn da tự phục hồi mạnh mẽ, ngược lại, sự căng thẳng là tác nhân khiến da già đi âm thầm từ bên trong.

Dưới góc độ khoa học, phía thương hiệu lý giải trong nhịp sống hối hả, cortisol (hormone căng thẳng) được ví như "đám mây đen" bao phủ nhan sắc. Hormone này không chỉ âm thầm phá hủy cấu trúc collagen mà còn khiến hàng rào bảo vệ da rơi vào trạng thái "phòng thủ" cực đoan: khô cứng, xỉn màu và từ chối hấp thụ dưỡng chất. Khi đó, các tín hiệu sinh học bị tắc nghẽn, tế bào ngừng "giao tiếp", khiến quá trình tự phục hồi tự nhiên gần như bị đóng băng.

Serum - một trong những dòng bán chạy nhất của thương hiệu Nhật. Ảnh: Decorté

Nói về triết lý thương hiệu, ông Go Mizuno, đại diện cấp cao Kosé, nhấn mạnh: "Tại Decorté, chúng tôi tin vẻ đẹp không tách rời khỏi trạng thái tâm trí. Làn da chỉ thực sự rạng rỡ khi được lắng nghe, thấu hiểu và vỗ về từ sâu bên trong".

Để hóa giải áp lực vô hình ấy, thương hiệu Nhật không chọn cách "tấn công" bề mặt, thay vào đó, dòng AQ (Absolute Quality) ra đời như liệu pháp chữa lành, thiết lập lại môi trường giao tiếp cho da thông qua cơ chế tác động kép.

Nốt trầm xoa dịu (oxytocin): hương thơm thanh tao của kim hương mộc (michelia champaca) đóng vai trò như tín hiệu gửi thẳng đến não bộ, kích thích giải phóng oxytocin. Hormone này hoạt động như "dòng suối mát lành", ức chế cortisol, đưa các tế bào thoát khỏi trạng thái co cụm, phòng thủ để sẵn sàng kết nối trở lại.

Nốt cao đánh thức (dopamine): chiết xuất đậu mèo trắng (white mucuna) đảm nhận vai trò "truyền tin", cung cấp năng lượng để sản sinh dopamine, qua đó khôi phục "độ nhạy cảm của da" (skin responsiveness). Các tế bào như bừng tỉnh, bắt đầu giao tiếp nhịp nhàng với nhau và nhận lệnh tái tạo collagen một cách mạnh mẽ.

Dòng kem dưỡng AQ. Ảnh: Decorté

Tuy nhiên theo đại diện nhà sản xuất, mọi tinh túy sẽ vô nghĩa nếu thiếu môi trường dẫn truyền lý tưởng. Đây là lúc công nghệ Multi-layer Bioliposome - di sản hơn 40 năm của Kosé - thực hiện sứ mệnh của mình.

Mang trong mình cấu trúc mô phỏng sinh học (Biomimetic) với lớp vỏ Phospholipid giống hệt màng tế bào da, hàng nghìn tỷ viên nang liposome được làn da đón nhận như "người nhà". Chúng nhẹ nhàng thẩm thấu xuyên màng, đưa dưỡng chất đến đúng đích, đồng thời là chất kết dính, tạo môi trường sinh học phù hợp. Tại đây, hư tổn màng tế bào được hàn gắn, quá trình trao đổi chất và giao tiếp giữa các tế bào diễn ra thông suốt trong 24 giờ.

Công nghệ giải phóng dưỡng chất suốt 24 giờ trong sản phẩm. Ảnh: Decorté

Tại Việt Nam, Omicare (thuộc tập đoàn OmiGroup) phân phối Decorté vì đồng điệu "triết lý nuôi dưỡng sự sống".

Trong khuôn khổ sự kiện 18/1, ông Trần Quốc Dũng, CEO OmiGroup, cho biết không muốn bán một món mỹ phẩm, thay vào đó kỳ vọng trao phái nữ Việt nghi thức yêu thương bản thân đúng nghĩa. "Đó là khoảnh khắc bạn sống chậm lại, tạo không gian lý tưởng để cơ thể, làn da được đối thoại. Decorté đề cao triết lý 'vun trồng' sự sống từ gốc rễ mà Omicare trân trọng", ông Dũng nói thêm.

Đông Vệ