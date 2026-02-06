Triết lý ẩm thực 'tôn trọng' nguyên liệu của Bắc Kim Thang

Bắc Kim Thang áp dụng phương pháp hấp thủy nhiệt, không sử dụng dầu mỡ để giữ nguyên sự tươi ngon, vị ngọt tự nhiên của thịt cá, rau củ, hải sản.

Lấy ý tưởng từ bài hát dân gian Bắc Kim Thang với ca từ mộc mạc, chuỗi nhà hàng hấp thủy nhiệt theo đuổi triết lý ẩm thực khoa học gắn liền sức khỏe và trải nghiệm. Đội ngũ sáng lập nhà hàng mong muốn lan tỏa phương pháp nấu ăn tôn trọng nguyên liệu, cơ thể và tự nhiên.

Nhân viên chuẩn bị quầy gia vị. Ảnh: Bắc Kim Thang

Theo đó, phương pháp hấp thủy nhiệt, không sử dụng dầu mỡ, không xào nấu ở nhiệt độ cao và không lạm dụng gia vị lên nguyên liệu được Bắc Kim Thang lựa chọn. Với phương pháp này, thực phẩm được làm chín bằng hơi nước tuần hoàn, giữ vị ngọt tự nhiên, cấu trúc nguyên bản của nguyên liệu.

Theo đại diện Bắc Kim Thang, hấp thủy nhiệt là sự giao thoa giữa phương pháp dân gian Á Đông và công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp chuẩn hóa phương pháp này thành một hệ thống vận hành chuyên nghiệp có thể nhân rộng, kiểm soát và đảm bảo chất lượng.

Không gian nhà hàng đậm chất văn hóa Việt Nam. Ảnh: Bắc Kim Thang

Trong triết lý của Bắc Kim Thang, ăn uống không phải là sự thỏa mãn tức thời mà là một phần của lối sống. Thực đơn được thiết kế xoay quanh các nhóm nguyên liệu quen thuộc của người Việt gồm thịt, cá, hải sản, rau củ, ngũ cốc... nhưng được chọn lọc kỹ về nguồn gốc, mùa vụ và cách xử lý.

Bàn ăn với lò hấp thủy nhiệt ở giữa tạo cảm giác gần gũi, gắn kết gia đình. Ảnh: Bắc Kim Thang

Không áp đặt khái niệm "ăn kiêng", Bắc Kim Thang hướng tới "ăn đúng - ăn lành - ăn lâu dài". Ngoài nhóm người quan tâm đến sức khỏe, thương hiệu còn hướng đến những gia đình nhiều thế hệ, thực khách trung niên cần ăn nhẹ, người trẻ theo lối sống cân bằng và cả du khách muốn hiểu ẩm thực Việt theo cách tinh tế hơn. Với du khách quốc tế, thương hiệu kỳ vọng trở thành nơi "ăn món Việt" và khám phá cách người Việt ăn.