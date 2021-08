Triển vọng tăng trưởng cổ phiếu của Masan

Các công ty chứng khoán đồng loạt đánh giá cao triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu của Masan, nhờ tình hình kinh doanh khả quan thời gian qua.

Trong báo cáo ngày 16/8, công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) tiếp tục khuyến nghị mua cổ phiếu MSN, giá mục tiêu ở mức 172.000 đồng, cao hơn 29% so với giá thị trường (133.500 đồng một cổ phiếu); đồng thời cao hơn 21% giá đã khuyến nghị ở báo cáo trước đó (142.500 đồng một cổ phiếu).

VCSC lạc quan vào khả năng MSN tiếp tục nắm bắt mức tăng trưởng tiêu dùng dài hạn của Việt Nam bởi tập đoàn đang sở hữu các doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu với quy mô lớn, thịt có thương hiệu và bán lẻ nhu yếu phẩm.

Trước đó, báo cáo ra ngày 10/8 của Credit Suisse dự phóng cổ phiếu MSN ở mức 162.000 đồng, dựa trên kết quả kinh doanh quý III và biên lợi nhuận có triển vọng gia tăng trong trung hạn.

Lĩnh vực bán lẻ của Masan tăng trưởng mạnh tháng 7 do nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao. Doanh số trên từng cửa hàng thực tế tăng 11% so với tháng trước.

Các siêu thị VinMart và VinMart+ kinh doanh khả quan mấy tháng qua.

Credit Suisse cũng cho rằng người dân đang có xu hướng chuyển sang các kênh bán lẻ hiện đại, thay vì mua sắm tại chợ truyền thống, điều này giúp hoạt động của VinCommerce (VCM) - công ty sở hữu hệ thống VinMart và VinMart+, trực thuộc Masan - khả quan hơn.

Lợi nhuận được cải thiện nhờ các thỏa thuận tốt hơn với nhà cung cấp. Từ đầu năm, VCM cũng tích cực thay đổi mô hình bày trí cửa hàng và gia tăng tỷ lệ hàng tươi sống.

Mô hình kiosk Phúc Long được tích hợp vào các VinMart+. Dự kiến đến cuối năm, Masan đưa mô hình này vào 1.000 cửa hàng, qua đó cải thiện doanh thu, biên lợi nhuận cũng như mở rộng thêm tệp khách hàng trẻ tuổi. Hệ thống VinMart+ cũng đặt mục tiêu mở rộng lên 3.001 điểm bán khi kết thúc năm 2021.

Báo cáo của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đặt mức giá mục tiêu 160.000 đồng, nhấn mạnh việc Masan đã cải thiện toàn diện trong các ngành hàng tiêu dùng.

Mảng gia vị, thực phẩm đóng gói, đồ uống vẫn ghi nhận tăng trưởng. Bảo Việt cho rằng Masan Consumer đã hưởng lợi từ chiến lược tập trung cao cấp hóa, đa dạng hóa và tiện lợi hóa cho người tiêu dùng. Tuy đang trong giai đoạn cắt giảm chi tiêu, khách hàng lại tập trung nhiều hơn cho sức khỏe và tìm kiếm những sản phẩm chất lượng dùng tại nhà.

Với các mảng kinh doanh khác, VCSC cho rằng tỷ suất lợi nhuận thức ăn chăn nuôi đang tăng trở lại 12% của năm 2020, so với mức một chữ số nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, Masan đặt mục tiêu nâng công suất các nhà máy chế biến thịt lên 25-30% trong quý VI từ mức 11%. Masan MEATLife (viết tắt MML) hiện cộng hưởng tốt với VCM trong chiến lược tập trung vào thực phẩm tươi sống. Ngược lại, thịt mát MEATDeli cũng có thể tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng thông qua chuỗi VinMart/VinMart+.

Tại MHT, giá vonfram cao hơn cùng với việc thực hiện doanh số bán đồng có thể giúp tăng doanh số nửa cuối năm. EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) mục tiêu trong 2021 gấp hai lần năm ngoái.

Chứng khoán TP HCM (HSC) cập nhật ban điều hành Masan đã chia sẻ quan điểm tích cực về triển vọng kinh doanh trong quý III. Doanh thu hợp nhất của Masan Group được kỳ vọng tăng 30% so với cùng kỳ nhờ tiềm năng tăng trưởng mạnh ở tất cả mảng kinh doanh.

Doanh số của MCH dự kiến tăng 45%, VCM tăng 15%; MML tăng 50% và MHT tăng 34%.

HSC nhận định triển vọng kinh doanh nửa cuối năm của Masan càng khả quan hơn so với nửa đầu năm; nguyên nhân một phần do xu hướng tiêu dùng thay đổi do Covid-19, mặt khác sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng đúng nhu cầu hiện đại.

Nhu cầu thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn gia tăng trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Theo Kantar Worldpanel, doanh số thực phẩm đóng gói tăng 35% trong hai tuần đầu tháng 7 vì người dân tăng dự trữ thực phẩm khi hàng quán đóng cửa. Các sản phẩm thịt chế biến, mì gói của Masan được tiêu thụ nhiều hơn.

Thời gian qua, Masan quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng Covid-19, chủ động đề xuất các phương án vừa tăng cường chống dịch, vừa duy trì sản xuất. Đại diện Masan đề xuất Thủ tướng và lãnh đạo địa phương cho phép lập "vùng đệm" xung quanh nhà máy. Vùng đệm này có thể là trường học, trung tâm dạy nghề, kho, sân vận động, nhà thi đấu... Tại đây, lao động vừa có thể ăn nghỉ, giãn cách, vừa thực hiện tốt các quy định phòng dịch.

Tập đoàn còn kiến nghị ưu tiên tiêm vaccine cho nhân viên bán lẻ và đội sản xuất hàng tiêu dùng nhằm mang đến không gian mua sắm an toàn cho cộng đồng và bảo vệ người lao động. Hiện có hơn 10.000 nhân viên Masan đã được tiêm chủng.

Vạn Phát