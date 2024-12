Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024 mở cửa đón khách

Hà Nội8 hãng xe với hàng chục ôtô mới tề tựu tại triển lãm do VnExpress tổ chức ở công viên Yên Sở, đón khách từ 9h hôm nay, 7/12.

Dưới tiết trời mát mẻ của Hà Nội những ngày đầu tháng 12, Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024 khai màn, quy tụ 8 hãng xe tham dự, gồm VinFast, Mitsubishi, Honda, Subaru, Isuzu, Volkswagen, Lynk & Co và BYD. Đây là lần thứ hai triển lãm về các phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường được VnExpress tổ chức.

Triển lãm năm nay được xem là bước tiến hóa của Triển lãm Xe điện hóa Việt Nam mà VnExpress tổ chức đầu năm 2024, nhằm phù hợp hơn với xu thế phát triển bền vững của các hãng xe, sản phẩm xe trên toàn cầu. "Xe bền vững" là khái niệm mở rộng hơn về phạm vi, quy mô, sức ảnh hưởng so với khái niệm "Xe điện hóa".

Lối vào triển lãm với hình chiếc ôtô xanh mướt, đón những vị khách đầu tiên đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Minh Quân

Ngôi sao của kỳ triển lãm năm nay vẫn là các hãng xe đang hiện diện tại Việt Nam. VinFast sở hữu gian hàng lớn nhất, trưng bày đầy đủ các dòng xe thương mại. Công chúng có dịp trải nghiệm VF 3, chiếc minicar ăn khách nhất thị trường hay các mẫu gầm cao khác, từ VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 đến VF 9.

Mitsubishi mang đến triển lãm hai dòng xe mới nhất trong 2024, là Xforce ở phân khúc CUV cỡ B và Triton phân khúc xe bán tải. Hãng đồng hương Honda chiêu đãi khách tham quan dải sản phẩm đa dạng, từ xe máy đến ôtô. Trong đó, những cái tên nổi bật như CR-V hybrid, Civic hybrid, xe máy CUV e: và ICON e: đều thuần điện.

Tâm điểm của khu trưng bày Subaru là mẫu CUV cỡ B+ vừa mới ra mắt thị trường hồi tháng 10, Crosstrek. Đây là sản phẩm nhập Nhật Bản, dẫn động bốn bánh toàn thời gian duy nhất phân khúc. Mẫu wagon hướng đến khách hàng gia đình - Outback mới cũng là một bất ngờ thú vị Subaru dành cho công chúng.

Những vị khách đầu tiên đã đến triển lãm, đăng ký lái thử xe. Ảnh: Lương Dũng

Giống Subaru, thương hiệu đồng hương Isuzu cũng mang đến triển lãm dòng sản phẩm mới nhất, xe bán tải D-Max 2024. Đây là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ với nhiều thay đổi táo bạo ở thiết kế ngoại thất và tiện nghi.

Lynk & Co sở hữu dàn xe hùng hậu, từ 01, 03+, 05, 06 đến 09. Trong khi BYD giới thiệu hàng loạt sản phẩm vừa ra mắt thị trường như Han, Atto 3 và Denza D9.

Hãng Đức - Volkswagen góp mặt tại triển lãm với cách bài trí khu trưng bày trang nhã. Tâm điểm là hai sản phẩm, gồm chiếc MPV cỡ lớn Viloran và SUV cao cấp cỡ trung Touareg.

Thương hiệu dầu nhớt TotalEnegies và hãng âm thanh ôtô Pioneer cũng góp mặt tại triển lãm với gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm.

Ngoài thưởng lãm các mẫu xe mới, khám phá những công nghệ thân thiện với môi trường được ứng dụng trong sản xuất ôtô, công chúng còn có cơ hội lái thử 40 mẫu xe mới từ tất cả hãng tham gia. Đến chiều hôm nay, 7/12, Gala trao giải Ôtô của năm - Car Awards 2024 cũng khai màn. Tại đây, Ôtô của năm chung cuộc và theo từng phân khúc sẽ được xướng tên.

Đặc biệt, nhiều món quà trị giá hàng triệu đồng đang chờ khách tại triển lãm. Trong số này, Mitsubishi tặng một chỉ vàng 9999 cho những người chốt mua xe tại sự kiện. Ở gian hàng Lynk & Co, mỗi khách hàng chụp ảnh check-in và trải nghiệm xe trưng bày được tặng một cây kem gelato hình xe Lynk & Co. Với mỗi khách hàng đăng ký lái thử, hãng sẽ tặng một lượt rút thăm may mắn với phần thưởng là hiện vật.

Dưới không gian xanh mướt của công viên Yên Sở, ban tổ chức thiết lập sẵn các hoạt động trải nghiệm, tương tác thú vị. Ví như cắm trại, vui chơi, ẩm thực, chăm sóc ôtô miễn phí Car Care, mua sắm Car Play, vẽ tranh, chơi game đua xe giả lập.

Ở các gian hàng khác cũng như một số khu vực trong khuôn viên triển lãm, sẽ có những hoạt động vui chơi phù hợp với tất cả thành viên trong gia đình. Các bé sẽ được tặng bong bóng khi cùng bố mẹ tham gia các trải nghiệm, hay góc sáng tạo hạt sắc màu để các bé thỏa thích làm vòng tay, móc khóa, hay được một lượt gấp thú bông hoặc túi mù khi cùng cả nhà chụp hình check-in xe trưng bày.

Đến ngày 8/12 sẽ có những lượt rút thăm may mắn với phần quà từ các thương hiệu. Danh sách quà tặng gồm thẻ Vietmap Live trị giá 590.000 đồng, cùng các bộ tinh dầu treo xe với các mức trị giá 500.000 và 1.260.000 đồng.

Sân khấu chính của triển lãm, nơi diễn ra Gala trao giải Ôtô của năm 2024 lúc 17h chiều nay, 7/12. Ảnh: Lương Dũng

Dự kiến trong hôm nay, có khoảng hơn 5.000 người đến tham dự Triển lãm xe bền vững 2024. "Hàng nghìn khách tham quan và lái thử tại Triển lãm ngày hôm nay sẽ vừa là động lực, nhưng phần nào đó cũng chính là áp lực dễ chịu để các hãng sản xuất và giới thiệu đến thị trường Việt Nam những sản phẩm ngày càng bền vững", ông Phạm Đức Huy, trưởng ban tổ chức triển lãm, nói.

Triển lãm Xe bền vững Việt Nam 2024 mở cửa tự do cho công chúng từ 9h thứ Bảy, ngày 7/12, kết thúc vào 17h Chủ nhật, ngày 8/12.

Phạm Trung