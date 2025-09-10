Triển lãm ôtô Đức - xe châu Âu đối đầu các đối thủ Trung Quốc

Triển lãm IAA Mobility quy tụ các "ông lớn" Đức như BMW, Mercedes, Volkswagen và hơn 100 công ty Trung Quốc từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc và châu Âu đối đầu nhau tại triển lãm ôtô Munich, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt tại lục địa này, nơi các hãng xe lâu năm như Volkswagen đối mặt gã khổng lồ xe điện BYD và những cái tên mới nổi như GAC và Changan.

IAA Mobility năm nay, triển lãm ôtô hai năm một lần lớn nhất châu lục, diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô châu Âu đang mất dần thị phần tại Trung Quốc - thị trường lớn nhất thế giới - trong một cuộc chiến giá mà một số giám đốc hãng mô tả là "kiểu Darwin".

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng công bố trung tâm R&D đầu tiên tại châu Âu sẽ đi vào hoạt động tại Munich trong tuần này, đánh dấu cơ sở thứ 9 của hãng. Ảnh: Xpeng

Để thoát khỏi áp lực trong nước, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang mở rộng sang châu Âu để tìm kiếm lợi nhuận, đặc biệt là nhà sản xuất xe điện BYD với doanh số toàn cầu tăng vọt lên 4,2 triệu xe vào năm 2024, gấp 10 lần so với năm 2019, theo Reuters.

"Châu Âu đấu Trung Quốc", Pedro Pacheco, phó chủ tịch nghiên cứu tại Gartner, cho biết. "Người Trung Quốc đang cố gắng phát triển ở châu Âu trong khi người châu Âu đang cố gắng đẩy lùi xe điện và phần mềm".

BYD tham gia triển lãm Munich cùng các thương hiệu Trung Quốc khác như Changan, GAC và Hongqi của FAW, cùng nhiều thương hiệu khác. IAA Mobility năm nay có số lượng nhà triển lãm Trung Quốc tăng 40% so với 2023.

Trung Quốc vẫn là thách thức lớn nhất đối với ngành công nghiệp ôtô châu Âu. Theo công ty tư vấn AlixPartners, chỉ tính riêng năm 2020, các nhà sản xuất ôtô toàn cầu chiếm 62% thị phần tại Trung Quốc, nhưng con số này đã giảm xuống còn 46% vào năm 2023 và có thể giảm xuống còn 28% vào 2030.

Theo Jato Dynamics, các thương hiệu Trung Quốc gần như tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu lên 4,8% tính đến tháng 7 năm nay so với cùng kỳ 2024. Các nhà tư vấn McKinsey ước tính rằng trong vòng một thập kỷ, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc có thể nắm giữ thị phần tương đương với những gì các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản và Hàn Quốc đang nắm giữ hiện nay, lần lượt là 14% và 9%.

Porsche tỏa sáng tại IAA Mobility 2025 với hình ảnh chiếc khiên khổng lồ làm điểm nhấn và buổi ra mắt toàn cầu mẫu xe 911 Turbo S mới. Khách tham quan có thể tận hưởng trải nghiệm lái thử Taycan và Macan, khám phá Cayenne và Taycan Black Edition mới. Ảnh: Formula Automotriz

Hơn 100 công ty Trung Quốc tham gia IAA Mobility, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm xe lắp ráp hoàn chỉnh, pin năng lượng, xe tự hành, lidar và buồng lái thông minh.

Các nhà sản xuất như BYD, XPeng và Leapmotor có khu vực triển lãm ngoài trời. Trong số đó, Leapmotor ra mắt mẫu Lafa5 trên toàn cầu và đánh dấu lần đầu tiên ra mắt mẫu B10 ở nước ngoài tại châu Âu. Hãng tiết lộ đã có hai cửa hàng tại Munich, nâng tổng số cửa hàng trên khắp nước Đức lên 109, theo cnautonews.

Trong số đó, các công ty pin năng lượng bao gồm CATL và Gotion High-tech; trong lĩnh vực xe tự hành, các công ty như Black Sesame Technologies, Horizon Robotics và DeepRoute.ai cũng tham dự.

CATL ra mắt Shenxing Pro, pin lithium-iron phosphate (LFP) đầu tiên trên thế giới có thể duy trì nguồn điện áp cao, duy trì năng lượng và không cháy hoặc khói sau khi mất kiểm soát nhiệt.

CATL cho biết đã hợp tác với hơn 200 nhà sản xuất ôtô trên toàn thế giới, bao gồm các đối tác lâu năm ở châu Âu và hơn 1.000 nhà cung cấp châu Âu để thúc đẩy đổi mới bằng cách tích hợp công nghệ pin tiên tiến vào xe điện.

Gian hàng của Omoda ở khu vực ngoài trời tại IAA Mobility 2025. Ảnh: Georg Addison

DeepRoute.ai giới thiệu nền tảng hỗ trợ lái xe thế hệ mới nhất, DeepRoute IO 2.0, cùng mô hình tầm nhìn-ngôn ngữ-hành động. Công ty cho biết đang tích cực mở rộng sang các thị trường nước ngoài trọng điểm, bao gồm châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các công ty Trung Quốc đang thể hiện những nỗ lực toàn diện để mở rộng ra toàn cầu trên toàn bộ chuỗi công nghiệp, theo Wu Shuocheng, một nhà phân tích kỳ cựu trong ngành ôtô, phát biểu với tờ Global Times.

Theo quan điểm của Wu, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã phát triển từ việc ban đầu xuất khẩu sản phẩm sang thiết lập các cơ sở sản xuất ở nước ngoài và cuối cùng là thúc đẩy sự mở rộng toàn bộ chuỗi công nghiệp ra toàn cầu. Wu dự đoán sẽ có thêm nhiều nhà sản xuất ôtô nước ngoài tìm kiếm sự hợp tác với các nhà sản xuất phụ tùng ôtô Trung Quốc.

Mỹ Anh