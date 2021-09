​Triển lãm du học toàn cầu 2021 quy tụ hơn 150 trường

Triển lãm du học toàn cầu 2021 của Công ty tư vấn du học Đức Anh có sự tham gia của hơn 150 trường phổ thông, ĐH... từ nhiều nước trên thế giới.

Sự kiện do Công ty tư vấn du học Đức Anh và các trường quốc tế phối hợp tổ chức. Theo đó, học sinh, phụ huynh có thể gặp gỡ, trao đổi với đại diện các trường từ Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore... về dự định du học, thông tin học bổng, việc làm, định cư và nhiều chủ đề khác.

Triển lãm du học sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến, vào lúc 9h-12h và 14h-18h Chủ nhật, ngày 19/9. Phụ huynh và học sinh, sinh viên tham dự sẽ được xếp lịch gặp 1-1 với các trường qua ứng dụng Skype, Zalo hoặc Zoom (ID: 885 4788 1908). Độc giả đăng ký tại đây.

Sự kiện phù hợp với đối tượng mong muốn du học các bậc phổ thông, cao đẳng, dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ hay quan tâm đến việc làm, định cư sau tốt nghiệp. Công ty tư vấn du học Đức Anh sẽ giúp người tham gia lên lộ trình chuẩn bị sớm cho du học, trao đổi để chọn ngành, trường; tìm học bổng phù hợp với nhiều giá trị 10-100% học phí; nộp hồ sơ sớm cho các kỳ khai giảng năm 2022.

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học, học bổng cần gửi trước bản scan các giấy tờ: học bạ, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh qua email duhoc@ducanh.edu.vn để được kiểm tra trước.

Khi tham gia sự kiện, học sinh, sinh viên sẽ nhận các quyền lợi sau:

- Tùy chọn thời gian: Học sinh, sinh viên chủ động đặt lịch hẹn với trường phù hợp với lịch cá nhân mình.

- Tùy chọn trường và số lượng trường muốn gặp: Danh sách trường tham gia cập nhật tại đây.

- Tùy chọn nội dung trao đổi với trường: du học, học bổng, ngành, trường, làm thêm, việc làm, định cư, nộp hồ sơ, check CV, SOP hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan.

- Nhân viên công ty Đức Anh hỗ trợ phiên dịch, hướng dẫn thêm khi có vấn đề hay có câu hỏi... trong suốt cuộc trao đổi.

- Kiểm tra trình độ tiếng Anh và hỗ trợ đăng ký thi PTE A, IETLS hoặc TOEFL.

- Cập nhật chính sách visa du học, làm việc, định cư tại các nước.

- Nhận quà tặng từ ban tổ chức.

Khi tham gia và nộp hồ sơ du học tại sự kiện hoặc trong tháng 9, học sinh, sinh viên có cơ hội nhận gói ưu đãi đến 20 triệu đồng từ Công ty tư vấn du học Đức Anh và các đối tác, gồm: phí thi IELTS 4,75 triệu đồng hoặc phí thi PTE A trị giá 170 USD; 10 voucher 36 USD phí thi thử PTE A; phí dịch thuật dưới 2 triệu đồng; miễn phí ghi danh vào một loạt trường. Số lượng quà tặng có hạn và áp dụng có điều kiện.

Công ty tư vấn du học Đức Anh tổ chức Triển lãm du học toàn cầu 2021 dưới hình thức online.

Chương trình học bổng

Mỗi năm, hàng trăm học sinh của Công ty Đức Anh nhận học bổng du học 10 - 100% tại các nước Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Singapore... Trong năm học 2020-2021, công ty giúp nhiều học sinh đạt học bổng, trong đó có: Đỗ Phương Nga đạt học bổng 100% Đại học La Trobe, Australia; Cao Xuân An nhận học bổng 100% Đại học Melbourne, Australia; Nguyễn Quỳnh Hương và Trần Hạnh An đạt học bổng 75% Đại học Công nghệ Swinburne; Vương Bảo Ngọc giành học bổng 50% Đại học Northampton, Anh.

Bậc học

Công ty Đức Anh tư vấn, hỗ trợ các bậc học sau:

- Tiếng Anh dành cho các bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Anh trước khi vào khóa chính.

- Phổ thông, O- A levels dành cho học sinh hết lớp 10 trở lên.

- Dự bị đại học cho học sinh hết 11 trở lên.

- Cao đẳng với học sinh hết 12 trở lên.

- Cử nhân áp dụng với học sinh hết 12 trở lên.

- Thạc sĩ dành cho sinh viên hoàn thành từ bậc đại học trở lên.

- Tiến sĩ dành cho người có bậc thạc sĩ trở lên.

- Giao lưu văn hóa Mỹ.

- Du học hè, Tết.

Theo đó, học sinh có thể tham khảo thông tin và chọn một trong số hơn 500 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính - kế toán, thương mại, công nghệ thông tin, kỹ thuật, thiết kế, y, luật...

Học sinh có thể tham khảo thông tin về hơn 500 chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Ảnh: Maksym Azovtsev/Adobe Stock

Hỗ trợ dành cho các du học sinh

Công ty Đức Anh hỗ trợ các dịch vụ: đánh giá học lực, tiếng Anh, tài chính và thông tin khác; luyện, đăng ký thi IELTS, Pearson test; lên lộ trình học tập phù hợp; xin học; xin học bổng 10-100% học phí; xin visa du học; bố trí đưa đón, nhà ở, chuyển tiền; hỗ trợ trong suốt quá trình du học; hướng dẫn làm thêm, làm lâu dài sau khi tốt nghiệp; tư vấn và hướng dẫn làm thủ tục định cư.

Đơn vị cũng là đại diện của hơn 2000 trường phổ thông, cao đẳng, đại học quốc tế. Công ty Đức Anh đã giúp nhiều du học sinh xin học, học bổng, visa du học với tỷ lệ visa cao. Công ty cũng luôn theo sát tiến độ học của du học sinh, duy trì dịch vụ du học chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công ty này đã nhận được nhiều giải thưởng về chất lượng dịch vụ từ các đại sứ quán và trường đại học quốc tế. Độc giả xem thêm thông tin về đơn vị tại đây.

(Nguồn và ảnh: Công ty tư vấn du học Đức Anh)