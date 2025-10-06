Triển lãm du học quy tụ gần 30 trường trung học top 50 Mỹ

Triển lãm Du học THPT Nội trú Mỹ 2025 diễn ra ngày 1/11, quy tụ gần 30 trường hàng đầu, mang đến cơ hội tiếp cận trực tiếp, tư vấn chuyên sâu và học bổng.

Sự kiện sẽ diễn ra tại khách sạn Le Meridien Saigon, TP HCM. Triển lãm Du học THPT Nội trú Mỹ 2025 - North American Schools Expo in Asia 2025 do AEG (American Education Group) và nền tảng FindingSchool phối hợp tổ chức.

Ông Richard Sherwood - đại diện AEG chia sẻ, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nhu cầu tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao ở nước ngoài trở thành xu hướng tất yếu của nhiều gia đình Việt Nam. Việc lựa chọn du học từ bậc trung học, đặc biệt là tại Mỹ, không chỉ là quyết định học tập, mà còn là sự đầu tư dài hạn cho tương lai.

"Khi tỷ lệ trúng tuyển vào các đại học hàng đầu Mỹ ngày càng khắt khe, nhiều phụ huynh nhận thấy rằng hành trình du học cần bắt đầu sớm từ cấp 3, để học sinh có lợi thế về học thuật, kỹ năng và hồ sơ ứng tuyển", vị đại diện nói thêm.

Theo đó AEG tổ chức triển lãm và hợp tác với gần 30 trường trung học nội trú Mỹ, trong đó, nhiều trường nằm trong top 50 theo xếp hạng của FindingSchool, trong đó, Choate Rosemary Hall (hạng 4), Episcopal High School (hạng 20), Emma Willard School (hạng 22), Dana Hall School (hạng 23) và The Webb Schools (hạng 11).

Đây đều là những trường có truyền thống lâu đời, nổi bật với tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào Ivy League. Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ các trường chú trọng phát triển toàn diện như Peddie School (hạng 35), Westminster School (hạng 44) và Berkshire School (hạng 39).

Lớp học tinh gọn tại Pomfret School giúp học sinh nhận nhiều sự quan tâm từ giáo viên. Ảnh: Pomfret School

Một số trường sở hữu chương trình đào tạo đặc thù, trong đó, Christ School (hạng 147) chỉ tuyển nam sinh, hay Dana Hall và Emma Willard là những trường nữ sinh nổi bật, mang lại môi trường học tập và rèn luyện theo nhu cầu của các em.

Mức học phí nội trú trung bình tại các trường tham gia triển lãm dao động từ 54.000 USD đến hơn 82.000 USD mỗi năm. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cung cấp các gói học bổng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh.

Tại triển lãm, khách tham dự sẽ được tư vấn chuyên sâu bởi thầy Richard Sherwood – chuyên gia tuyển sinh với hơn 30 năm kinh nghiệm, từng đồng hành cùng hàng trăm học sinh quốc tế trên hành trình chinh phục các trường trung học và đại học danh tiếng tại Mỹ. Ông sẽ chia sẻ cách xây dựng hồ sơ, lựa chọn hoạt động ngoại khóa và chiến lược học tập hiệu quả để tăng cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình tuyển sinh, yêu cầu học thuật, đời sống ký túc xá và cơ hội học bổng.

Học sinh trường Choate Rosemary Hall trong một lớp học robotics với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Choate Rosemary Hall

Đồng hành cùng triển lãm, FindingSchool mang đến hệ thống dữ liệu minh bạch về hơn 800 trường trung học nội trú, bao gồm chương trình đào tạo, chi phí, học bổng và các chỉ số đánh giá khách quan. Công cụ đã được nhiều gia đình châu Á tin tưởng sử dụng, hỗ trợ phụ huynh và học sinh nắm bắt bức tranh toàn diện trước khi đưa ra quyết định. FindingSchool còn cung cấp thông tin về du học bậc phổ thông tại Canada, Anh, Australia và Thụy Sĩ.

"Triển lãm Du học THPT Nội trú Mỹ sẽ mang đến cơ hội tiếp cận trực tiếp, minh bạch và hiệu quả cho phụ huynh, học sinh đang nuôi dưỡng giấc mơ du học, đồng thời, góp phần định hình lộ trình giáo dục dài hạn, tạo tiền đề để tự tin bước vào hành trình toàn cầu", đại diện ban tổ chức khẳng định.

Nhật Lệ