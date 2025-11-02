Triển lãm du học quy tụ 14 trường Phần Lan

"Road to Finland 2026" mang đến cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện 14 trường đại học Phần Lan để cập nhật thông tin về chính sách tuyển sinh, học bổng, học phí.

Triển lãm du học Phần Lan "Road to Finland 2026" diễn ra vào 13h30 - 17h, thứ Bảy, ngày 15/11 tại khách sạn Du Parc (84 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 13h30 - 17h, Chủ nhật, ngày 16/11 tại Grand Saigon Hotel (8 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM).

Sự kiện Road to Finland 2025 thu hút đông đảo khách tham dự. Ảnh: Trawise

Sự kiện có sự tham gia của 14 trường. Trong đó, 6 trường đại học nghiên cứu (university) có Đại học Aalto, Đại học Đông Phần Lan (UEF), Đại học Jyvaskyla (JYU), Đại học công nghệ Lappeenranta - Lahti (LUT), Đại học Oulu, Đại học Vaasa.

8 trường đại học khoa học ứng dụng (university of applied sciences) có Đại học Khoa học Ứng dụng Đông Nam Phần Lan (Xamk), Đại học Khoa học Ứng dụng LAB, Đại học Khoa học Ứng dụng Oulu (Oamk), Đại học Khoa học Ứng dụng Savonia, Đại học Khoa học Ứng dụng Satakunta (Samk), Đại học Khoa học Ứng dụng Seinäjoki (Seamk), Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere (Tamk) và Đại học Khoa học Ứng dụng Vaasa (Vamk).

Các trường tham gia đều có chính sách học bổng và nhiều lựa chọn học bằng tiếng Anh cho sinh viên theo học từ Cử nhân đến Thạc sĩ.

Đại diện trường tư vấn thông tin tuyển sinh, chính sách học bổng và học phí của trường cho học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: Trawise

Chương trình bao gồm phần thuyết trình về tổng quan giáo dục đại học Phần Lan từ đại diện của Study in Finland, tư vấn 1:1 từ các trường nước này. Bên cạnh đó, khách tham dự có thể trao đổi với du học sinh Phần Lan về cuộc sống và kinh nghiệm thực tiễn.

Phụ huynh, học sinh đăng ký trước khi tham gia sự kiện Road To Finland. Ảnh: Trawise

Sự kiện mở cửa miễn phí. Khi tham gia sự kiện, phụ huynh và học sinh có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị từ ban tổ chức, trong đó có phần quà lên tới 5 triệu đồng.

Nhật Lệ