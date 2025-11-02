Triển lãm du học quy tụ 14 trường Phần Lan

Triển lãm du học Phần Lan "Road to Finland 2026" diễn ra vào 13h30 - 17h, thứ Bảy, ngày 15/11 tại khách sạn Du Parc (84 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 13h30 - 17h, Chủ nhật, ngày 16/11 tại Grand Saigon Hotel (8 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM).
Sự kiện có sự tham gia của 14 trường. Trong đó, 6 trường đại học nghiên cứu (university) có Đại học Aalto, Đại học Đông Phần Lan (UEF), Đại học Jyvaskyla (JYU), Đại học công nghệ Lappeenranta - Lahti (LUT), Đại học Oulu, Đại học Vaasa.
8 trường đại học khoa học ứng dụng (university of applied sciences) có Đại học Khoa học Ứng dụng Đông Nam Phần Lan (Xamk), Đại học Khoa học Ứng dụng LAB, Đại học Khoa học Ứng dụng Oulu (Oamk), Đại học Khoa học Ứng dụng Savonia, Đại học Khoa học Ứng dụng Satakunta (Samk), Đại học Khoa học Ứng dụng Seinäjoki (Seamk), Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere (Tamk) và Đại học Khoa học Ứng dụng Vaasa (Vamk).
Các trường tham gia đều có chính sách học bổng và nhiều lựa chọn học bằng tiếng Anh cho sinh viên theo học từ Cử nhân đến Thạc sĩ.
Chương trình bao gồm phần thuyết trình về tổng quan giáo dục đại học Phần Lan từ đại diện của Study in Finland, tư vấn 1:1 từ các trường nước này. Bên cạnh đó, khách tham dự có thể trao đổi với du học sinh Phần Lan về cuộc sống và kinh nghiệm thực tiễn.
Sự kiện mở cửa miễn phí. Khi tham gia sự kiện, phụ huynh và học sinh có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị từ ban tổ chức, trong đó có phần quà lên tới 5 triệu đồng.
Nhật Lệ
Thông tin liên hệ Trawise:
Hà Nội: P302, Tầng 3, Tòa Milgroup, 214B Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm (cạnh Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).
SĐT: 0969 809 603
Bắc Ninh: Số nhà 10, ngõ 417, An Bình, Tân Tiến
SĐT: 0968 046 578
TP HCM: Tòa HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ
Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn
SĐT: 0969 809 603/0866 827 189
Website: duhoctrawise.edu.vn