Triển lãm ảnh về cuộc đời bà Nguyễn Thị Bình

Sáng 27/1, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức trưng bày chuyên đề Bà Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày ký kết Hiệp định Paris (27/1/1973) và 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975).
"Qua trưng bày này, các bạn trẻ sẽ cảm nhận được hòa bình không phải mặc nhiên mà có. Chúng tôi mong những câu chuyện quá khứ được kể lại để suy ngẫm và truyền cho các cháu đời sau", bà Nguyễn Thị Bình phát biểu qua video trình chiếu tại triển lãm.
Bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927 tại Sa Đéc, là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris để thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình.
Sau năm 1975, bà giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, rồi Phó Chủ tịch nước (1992-2002). Khi nghỉ hưu, bà tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, hòa bình và văn hóa.
Một góc khác trưng bày những tài liệu lúc bà dấn thân vào cách mạng.
Bà Nguyễn Thị Bình (bí danh Yến Sa, bên phải) cùng bạn thân Đỗ Thị Duy Liên vừa may vá kiếm sống vừa tham gia hoạt động cách mạng, khoảng năm 1950. Cả hai được giao nhiệm vụ vận động nữ trí thức tiểu tư sản bãi công, bãi thị và sau đó bị mật thám bắt giam.
Bà Bình bên chồng và các con năm 1978. Bà lập gia đình với ông Đinh Khang năm 1955. Họ có hai người con là Đinh Nam Thắng (sinh năm 1956) và Đinh Thùy Mai (sinh 1960).
