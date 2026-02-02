Triển lãm ảnh về cuộc đời bà Nguyễn Thị Bình

Sáng 27/1, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức trưng bày chuyên đề Bà Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày ký kết Hiệp định Paris (27/1/1973) và 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975).

"Qua trưng bày này, các bạn trẻ sẽ cảm nhận được hòa bình không phải mặc nhiên mà có. Chúng tôi mong những câu chuyện quá khứ được kể lại để suy ngẫm và truyền cho các cháu đời sau", bà Nguyễn Thị Bình phát biểu qua video trình chiếu tại triển lãm.

Bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927 tại Sa Đéc, là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris để thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình.

Sau năm 1975, bà giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, rồi Phó Chủ tịch nước (1992-2002). Khi nghỉ hưu, bà tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, hòa bình và văn hóa.