Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là người cao tuổi nhất trong hơn 2.200 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11.

Đại hội diễn ra ngày 26 và 27/12 tại Hà Nội với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng". 2.223 đại biểu tham dự, gồm 2.025 đại biểu chính thức và 198 khách mời. Trong số này, 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất 11 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, Anh hùng Lao động, nguyên Phó chủ tịch nước.

Bà Nguyễn Thị Bình (trái) phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, ở Hà Nội tháng 1/2023. Ảnh: BNG

Đại hội sẽ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Trong khuôn khổ Đại hội, nhiều hoạt động được tổ chức như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; triển lãm ảnh Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; giao lưu các điển hình tiên tiến.

Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, quê tỉnh Quảng Nam cũ, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 18 tuổi. Cuối năm 1968, bà sang Paris dự hội nghị bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với tư cách đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập vào tháng 6/1969, bà được giao trọng trách Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris.

Hội nghị Paris kéo dài 4 năm 8 tháng 16 ngày, với hơn 200 cuộc họp chính thức, 45 cuộc họp riêng, hơn 500 cuộc họp báo và hàng nghìn cuộc phỏng vấn. Nữ bộ trưởng cùng cố vấn Lê Đức Thọ và ông Xuân Thủy tạo thành "bộ ba thương lượng" gây nhiều chú ý và thiện cảm của quốc tế. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký ngày 27/1/1973, trong đó bà Nguyễn Thị Bình là người phụ nữ duy nhất ký vào văn bản lịch sử này.

Sau đó, bà trực tiếp vận động để hơn 20 quốc gia và nhiều phong trào tiến bộ quốc tế công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và đặt nền móng cho thống nhất đất nước năm 1975.

Hồng Chiêu