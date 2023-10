Triển lãm ảnh nghệ thuật về cộng đồng LGBTQ+

Chương trình mở cửa tự do, ngày 1- 3/10, giới thiệu hàng chục tác phẩm nhiếp ảnh kết hợp nghệ thuật sắp đặt. Qua kết hợp yếu tố thời trang và nhiếp ảnh, Kelbin Lei hy vọng mang đến góc nhìn về cộng đồng LGBTQ+ - ẩn chứa vẻ mềm mại, tinh tế lẫn gai góc.

Triển lãm gồm sáu gian phòng tương ứng màu sắc quen thuộc của cộng đồng LGBTQ+. Căn phòng sắc cam giới thiệu các bức ảnh do Quang Minh chụp người mẫu Khiết An, Jean & Khang.