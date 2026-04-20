Trí khôn lười nhác

Tôi vừa phê duyệt cho nhân viên công ty mình gia hạn mua token AI để hỗ trợ code và thiết kế sản phẩm.

Với một công ty ít người như chúng tôi, AI dần trở nên không thể thiếu. Trước đây một ý tưởng sản phẩm để thành hình cần một tới hai tuần, thì giờ có thể chỉ mất một buổi chiều, với vibe coding.

Chỉ sau vài năm xuất hiện, AI đã mang lại vô vàn tiện lợi. Từ văn bản đến lập trình, con người tạo ra sản phẩm nhanh hơn, mượt hơn và ở một mặt bằng chất lượng cao hơn trước. Điều đó dẫn tới câu hỏi quen thuộc: AI có đang giết chết sáng tạo?

Câu hỏi này nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại nhắm sai mục tiêu. Không có cỗ máy nào đang đánh cắp trí tưởng tượng của con người. Nếu có một sự phá hủy đang diễn ra, nó không đến từ sự thù địch của công nghệ. Nó đến từ cách con người chấp nhận sự tiện lợi.

AI không giết sáng tạo bằng cách nghĩ thay. Nó làm một điều tinh vi hơn: đưa con người thẳng tới phiên bản tốt nhất có thể, và bằng cách đó, loại bỏ quá trình tiến hóa của tư duy - quá trình mà qua đó ý tưởng được hình thành, thử nghiệm, sai lệch và tái cấu trúc.

Trong viết lách, điều này diễn ra gần như ngay lập tức. AI có thể tạo ra những đoạn văn trôi chảy, đúng ngữ pháp và hợp lý về lập luận. Người viết bắt đầu từ một mặt bằng cao hơn bao giờ hết. Nhưng khi không còn phải vật lộn với câu chữ, một thứ khác dần biến mất: cảm nhận về sức nặng của câu từ.

Trước đây, mỗi lần viết và sửa là một lần người viết điều chỉnh độ chính xác của biểu đạt, học cách kéo một ý tưởng tới đúng mức độ sắc bén mà họ mong muốn. Khi quá trình đó bị bỏ qua, năng lực này suy yếu. Họ vẫn có thể tạo ra văn bản tốt. Nhưng dần dần, họ không còn kiểm soát được nó. Họ không chỉ mất khả năng viết đúng điều mình nghĩ, họ còn mất khả năng yêu cầu AI viết đúng điều đó. Khi năng lực biểu đạt suy giảm, chính điểm xuất phát của mọi yêu cầu cũng trở nên mơ hồ.

Xu hướng "vibe coding" đang bùng nổ cũng cho thấy những hệ quả tương tự trong nghề lập trình. Vấn đề của các kỹ sư lập trình, sau cơn hào hứng với tốc độ tạo sản phẩm nhanh chóng, là việc đối mặt với rất nhiều phiên bản "tốt nhất" do AI tạo ra. Mỗi phiên bản đều có thể hoạt động, đều có vẻ tối ưu trong phạm vi của yêu cầu được đưa ra. Nhưng giới hạn không nằm ở khả năng giải quyết yêu cầu của AI mà lại nằm ở chính yêu cầu đó. Khi không còn đi qua quá trình xây dựng logic từ dưới lên, thứ từng buộc lập trình viên phải hiểu hệ thống ở mức căn bản, khả năng mô tả vấn đề một cách chính xác dần suy yếu.

AI có thể mở rộng không gian của các câu trả lời, nhưng không mở rộng không gian của câu hỏi. Một kỹ sư có thể tạo ra vô số phiên bản "đúng", nhưng tất cả đều bị giới hạn bởi chất lượng của prompt, mà bản thân prompt lại bị giới hạn bởi năng lực của chính họ. Khi không còn rèn luyện qua các bước trung gian, giới hạn đó không được đẩy ra xa hơn. Nó chỉ được lặp lại nhanh hơn, dưới nhiều hình thức hơn. Tệ hơn nữa, khi hệ thống gặp một điều kiện mới, khả năng chẩn đoán và tái cấu trúc trở nên yếu đi.

Trong cách hiểu thông thường, sáng tạo được đo bằng sản phẩm cuối cùng. Nhưng điều này bỏ qua bản chất của sáng tạo như một quá trình. Một ý tưởng hiếm khi xuất hiện ở trạng thái hoàn chỉnh. Nó bắt đầu từ những phác thảo rời rạc, bị nghi ngờ, bị sửa đi sửa lại, đôi khi tệ đi trước khi tốt hơn. Chính chuỗi dao động đó, sai - sửa, lệch - điều chỉnh, là nơi tư duy được tổ chức lại. Con người không chỉ cải thiện sản phẩm, họ tái cấu trúc cách mình nhìn thế giới.

AI làm điều ngược lại. Nó đặt trước mặt người dùng gần như ngay lập tức một phiên bản tối ưu: mạch lạc, hợp lý, đạt chuẩn cao theo dữ liệu quá khứ. Không còn những bước lùi. Không còn trạng thái lưng chừng. Không còn sự bất ổn ban đầu. Kết quả tốt hơn, nhanh hơn. Nhưng chuyển động bên trong của tư duy bị triệt tiêu.

Có thể hình dung quá trình này cũng tương tự trong sản xuất nông nghiệp, khi người trồng trọt dần từ bỏ việc vỡ đất với cây cuốc hay chiếc cày thô sơ. Khi máy móc thay thế lao động thủ công, năng suất tăng lên, quy trình được chuẩn hóa, và kết quả trở nên ổn định hơn. Nhưng cùng với nó, một dạng tri thức khác dần biến mất: sự lặp lại các thao tác đơn giản hàng ngày trong việc tiếp xúc trực tiếp với đất.

Khi không còn làm việc với đất mỗi ngày, người nông dân không còn cảm nhận được những thay đổi nhỏ - độ ẩm khác đi, cấu trúc đất biến đổi, giống cây phản ứng bất thường. Họ vẫn có thể canh tác hiệu quả, miễn là các điều kiện không thay đổi đáng kể. Nhưng khi môi trường bắt đầu lệch khỏi trạng thái quen thuộc, vấn đề không nằm ở công cụ. Vấn đề nằm ở việc họ không còn nhận ra đất đã khác đi.

Trong mọi trường hợp, vấn đề không bao giờ nằm ở công cụ mà ở cơ chế. Khi một hệ thống tự động hóa đủ tốt để thay thế các bước trung gian, nó không chỉ tối ưu hóa kết quả. Nó cắt đứt quá trình qua đó con người liên tục hiệu chỉnh nhận thức của mình với thực tại.

Sáng tạo, vì thế, không chỉ là việc tìm ra câu trả lời tốt nhất trong một hệ thống cố định. Nó là khả năng nhận ra khi nào hệ thống đó không còn đúng nữa. Nhưng mọi hệ thống tối ưu đều dựa trên một giả định: các điều kiện nền là ổn định. Khi giả định đó thay đổi, thứ trở nên lỗi thời không phải là kết quả, mà là chính cách con người hiểu bài toán.

AI giúp con người tìm câu trả lời nhanh hơn. Nhưng nó không giúp họ nhận ra khi nào câu hỏi cần phải thay đổi.

Lạm dụng AI, con người dễ có cảm giác mình đã đạt tới "đỉnh". Nhưng đó không phải là đỉnh năng lực cá nhân. Đó là đỉnh của trung bình dữ liệu. Và mọi mặt bằng tối ưu đều đồng thời là một giới hạn.

Sáng tạo không phải là được đặt thẳng lên điểm cao nhất có thể. Nó là quá trình tự leo, trượt, ngã rồi leo tiếp. Nhưng khi chuyển động ấy bị thay bằng một bệ phóng tối ưu hóa, con người có thể đạt tới sản phẩm tốt hơn trong ngắn hạn, đổi lại bằng khả năng mở rộng giới hạn trong dài hạn.

Điều nguy hiểm không phải là AI tạo ra văn bản tốt. Điều nguy hiểm là người dùng quen với việc bắt đầu từ mức tối ưu. Khi xuất phát điểm luôn ở mức cao, năng lực leo dốc bị teo lại. Khi mọi thứ được cung cấp gần hoàn thiện, cơ bắp chỉnh sửa dần suy yếu.

Khi con người không còn rèn luyện khả năng biểu đạt, họ không chỉ mất quyền kiểm soát sản phẩm. Họ mất luôn quyền kiểm soát câu hỏi.

Giải pháp không nằm ở việc quay lưng với AI. Nó nằm ở việc chủ động duy trì những phần của quá trình mà công nghệ đã loại bỏ. Không phải để cạnh tranh với máy móc, mà để giữ lại khả năng cảm nhận, biểu đạt và phát hiện sai lệch. Đó là việc tiếp tục viết và chỉnh sửa thay vì chỉ chấp nhận kết quả có sẵn. Là việc tiếp tục xây dựng và hiểu hệ thống thay vì chỉ điều khiển nó qua prompt. Và, giống như trong nông nghiệp, là việc không đánh mất hoàn toàn sự tiếp xúc trực tiếp với "đất" của chính lĩnh vực mình làm.

Trương Trí Vĩnh