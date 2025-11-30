Trên những chiếc xuồng cao tốc vận chuyển ma túy vào Mỹ

Hàng chục chuyến xuồng đưa cocaine vào Mỹ vẫn ra khơi hàng tháng vì nguồn lợi nhuận khổng lồ, bất chấp nguy cơ bị quân đội Mỹ phóng tên lửa tập kích.

Theo ba người từng tham gia vào những chuyến xuồng chở ma túy vào Mỹ, nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động phi pháp này khiến họ bất chấp mọi rủi ro từ biển cả. Giờ đây, mối nguy hiểm còn lớn hơn nữa khi họ có thể bị quân đội Mỹ tập kích và chết trên biển bất cứ lúc nào.

Ba người này nói với phóng viên WSJ rằng họ thường vận chuyển các lô cocaine trị giá tới 70 triệu USD trên những chiếc xuồng "siêu tốc" dài khoảng 12 m trang bị động cơ cỡ lớn. Đây là phương tiện chủ lực của những tay buôn lậu dọc hơn 3.200 km bờ biển Colombia cùng hàng trăm km bờ biển khác ở Ecuador và Venezuela.

"Những kẻ buôn ma túy này là bậc thầy đi biển", một công tố viên Colombia từng xét xử các thành viên trên xuồng chở ma túy, cho hay. "Họ phải hiểu mọi thứ về biển một cách hoàn hảo, nắm rõ từng con sóng và cách điều khiển xuồng vượt qua chúng".

Việc theo đuổi các vụ án ma túy nguy hiểm đến mức Bộ trưởng Tư pháp Colombia không cho phép công tố viên được tiết lộ tên.

Các công tố viên và cựu quan chức hải quân Colombia cho biết nhiều lái xuồng và thành viên trên những chuyến xuồng chở ma túy ban đầu là ngư dân nhưng sau đó chuyển sang buôn lậu. Một nhóm thường có 3 hoặc 4 người, gồm lái xuồng, người giàu kinh nghiệm nhất và được trả thù lao hậu hĩnh nhất, một thợ máy đảm nhận việc tiếp nhiên liệu vào động cơ và xử lý sự cố, một người bảo lãnh được cả bên mua và bên bán tin tưởng và đôi khi là một hoa tiêu để dẫn đường.

Một lái xuồng người Colombia chuyên hoạt động ở vùng Caribe cho biết những nhóm buôn ma túy sẽ tìm ra mọi lợi thế trong điều kiện khó khăn, từ việc ra khơi vào ban đêm hay trong thời tiết xấu nhằm tránh lực lượng chức năng. Người này cho hay trước khi quân đội Mỹ mở chiến dịch tập kích xuồng ma túy trong khu vực, mối quan tâm chính của họ là lật thuyền, chết đuối hay bị bắt.

Ngay cả khi đối mặt nguy cơ bị tên lửa Mỹ phóng xuống bất cứ lúc nào, lợi nhuận kiếm được vẫn quá lớn khiến các tay buôn lậu khó lòng bỏ qua. Người lái xuồng cho biết có thể kiếm được 100.000 USD từ một chuyến vận chuyển trót lọt hai hoặc ba tấn cocaine. Với số tiền khổng lồ như vậy, không khó để tìm những người sẵn sàng lái xuồng, dù có bị quân đội Mỹ tấn công, anh ta nói.

"Biển cả rất lớn, rất lớn", người này cho biết. "Các tổ chức ma túy sống nhờ việc buôn lậu. Họ sẽ tiếp tục. Việc này sẽ không kết thúc. Nó sẽ tiếp diễn ngay cả khi Mỹ không kích".

Hải quân Colombia cho biết các chuyến buôn lậu ma túy bằng đường biển thường được lên kế hoạch trước vài tuần và cocaine được chuyền tay qua các nhóm. Những chiếc xuồng cố lén lút vượt qua hoặc chạy nhanh hơn bất cứ tàu tuần tra nào của Colombia và Mỹ.

Một số nhóm tự chạy toàn bộ lộ trình, từ Colombia đến Honduras hoặc thậm chí là Mexico, kéo dài 24 tiếng hoặc hơn tùy thuộc vào lô hàng, sức mạnh động cơ và điều kiện thời tiết. Vì tốc độ là điều cốt yếu, họ không dừng lại vì bất cứ điều gì, ngay cả việc đi vệ sinh cũng được giải quyết khi chiếc xuồng đang lao đi vun vút.

Một chiến thuật khác cũng thường được áp dụng là nhóm vận chuyển sẽ ném các bọc cocaine xuống nước, đánh dấu bằng phao màu sáng hoặc thiết bị định vị GPS để một nhóm khác có thể trục vớt chúng.

Hoặc họ có thể hẹn gặp nhau tại một điểm trên biển, cocaine được chuyển từ tàu này sang tàu khác rồi tiếp tục hành trình về phía bắc.

Một thành viên xuồng ma túy hoạt động ở Thái Bình Dương đã mô tả về cuộc gặp mặt như vậy hồi tháng 8.

Trả lời phỏng vấn tại thành phố Cali ở tây nam Colombia, nơi anh ta sinh sống, người đàn ông Colombia 29 tuổi kể phi vụ bắt đầu khi chiếc xuồng cao tốc lao ra khỏi đầm lầy ngập mặn, người lái xuồng nhấn hết tốc lực khiến hai động cơ 250 mã lực gầm rú giữa màn đêm tĩnh mịch.

Người lái cứ thế giữ nguyên tốc độ khi chiếc xuồng lao đi, vượt qua lãnh hải Colombia và đi vào vùng biển quốc tế, cách đất liền 200 hải lý (370 km).

Thanh niên này có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu vào động cơ. Vừa làm, anh ta vừa quét mắt tìm kiếm dấu vết của tàu tuần tra hải quân Colombia. Người lái xuồng đẩy tốc độ lên tối đa khiến chuyến đi trở nên vô cùng dữ dội.

"Di chuyển nhanh không phải chuyện dễ. Tôi cố gắng không để tâm vào việc đó", anh ta nói. "Và những con sóng thì rất lớn".

12 tiếng sau, chiếc xuồng giảm tốc độ để chờ một "tàu ngầm ma túy" xuất hiện và dừng lại bên cạnh. Ba thành viên sau đó chuyển nửa tấn cocaine trị giá 12 triệu USD lên chiếc tàu ngầm mini. Phương tiện này di chuyển sát mặt nước ở trạng thái nửa nổi nửa chìm, hướng về phía bắc đến Mexico, điểm trung chuyển tiếp theo trước khi đến thị trường Mỹ.

Hoàn thành chuyến đi, thanh niên 29 tuổi được trả 10.000 USD, số tiền khá cao so với thu nhập ở Colombia nhưng thấp hơn nhiều so với người lái xuồng. Anh ta nói rằng khó có khả năng gặp lại những người cùng trên chiếc xuồng hôm đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố coi những đối tượng vận chuyển ma túy là khủng bố và có quyền tiêu diệt. Quân đội Mỹ cho biết họ đã hạ 83 người trong hơn 20 cuộc tấn công vào các xuồng bị cáo buộc chở ma túy.

Những tuyên bố và hành động quyết liệt của quân đội Mỹ khiến người thanh niên 29 tuổi sợ hãi, nhưng khi được đề nghị thực hiện một chuyến đi khác, anh ta lại phân vân và chưa từ chối.

"Chúng khiến tôi sợ nhưng tôi có thể vẫn làm. Nếu họ trả 13.000 USD, tôi sẽ đi", anh ta nói.

Tính toán của anh ta phản ánh thực tế khắc nghiệt mà giới chức chống ma túy Mỹ và các nước Mỹ Latin phải đối mặt. Hàng chục xuồng cao tốc, tàu bán ngầm, tàu đánh cá và các loại tàu thuyền khác vẫn sẵn sàng vận chuyển cocaine trên biển mỗi tháng, vượt qua nhiều lần so với số vụ tập kích do Mỹ thực hiện kể từ đầu tháng 9 tới nay, theo lời các cựu quan chức hải quân Colombia.

Colombia có những điểm xuất phát lý tưởng cho các chuyến hàng chở ma túy. Đó là các làng chài nhỏ dọc theo hơn 1.600 km bờ biển Caribe và thêm gần 1.300 km dọc Thái Bình Dương, nơi 128 kênh rạch và sông nhỏ chằng chịt giúp những kẻ buôn lậu phóng thẳng ra biển sau khi đã chất đầy hàng bên trong các đầm lầy ngập mặn. Những điểm xuất phát này nằm cách không xa các phòng điều chế cocaine trong rừng rậm.

"Những cửa sông, kênh rạch này đều thông nhau, giúp xuồng cao tốc có thể di chuyển một cách nhanh chóng. Những thanh niên đó biết rõ các tuyến đường, thuộc chúng như lòng bàn tay", Antonio Jose Martinez, cựu đô đốc hải quân, người từng giám sát các hoạt động của hải quân Colombia ở Thái Bình Dương, cho hay.

Dù vậy, các đòn tấn công của Mỹ vẫn tạo ra tác động tâm lý nhất định. Tại các làng chài hẻo lánh ven biển Colombia, một số thành viên chuyên vận chuyển ma túy đang suy nghĩ kỹ lưỡng về việc có nên tiếp tục hay không, khi nguy cơ đánh đổi bằng mạng sống ngày càng cao.

"Tôi nghĩ đây là tình huống khá nghiêm trọng. Điều khiến tôi thực sự lo lắng là việc quân đội Mỹ sẵn sàng không kích chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn gia đình, còn con cái", một thành viên xuồng ma túy, người từng vận chuyển cocaine dọc theo bờ biển Caribe của Colombia, nói.

