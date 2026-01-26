Trẻ mầm non học làm bác sĩ, điều dưỡng

Tuệ Nhi (6 tuổi, áo trắng) cùng các bạn tham gia chương trình ngoại khóa "VNVC Tour - Một ngày làm bác sĩ - điều dưỡng" ngày 20/1. Chương trình do VNVC phối hợp các trường mầm non trên toàn quốc tổ chức tại gần 260 trung tâm tiêm chủng. Hoạt động này giúp các bé được tiếp cận, làm quen với hoạt động tiêm chủng khi đóng vai bác sĩ, điều dưỡng. Qua đó, các bé nâng cao ý thức chủ động trong vấn đề vệ sinh cá nhân và áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm ngay từ nhỏ.
Trong hoạt động trải nghiệm, các bé được hướng dẫn đóng vai điều dưỡng, chỉ dẫn các bạn rửa tay đúng bước, lau khô và bỏ giấy vào thùng rác. Sau đó, bé hào hứng cầm mô hình kim tiêm để "tiêm phòng" cho bạn.
Ở góc khác, một nhóm các bé được bác sĩ Nguyễn Đức Bá Đạt, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, hướng dẫn sử dụng ống nghe để khám tim, phổi cho bạn cùng lớp. Trẻ chăm chú quan sát, háo hức chờ đến lượt vì lần đầu được trải nghiệm vai trò bác sĩ trong môi trường y tế, qua đó bước đầu hiểu hơn công việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Các bé cũng được điều dưỡng giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng kim tiêm đúng quy trình. Từng động tác cầm kim, thao tác chuẩn bị và xử lý sau tiêm đều được minh họa trực quan, giúp trẻ làm quen với quy trình y khoa thông qua cách giải thích chậm rãi, dễ hiểu.
Trong buổi trải nghiệm, trẻ được giới thiệu về các loại vaccine như 6 trong 1, não mô cầu, sốt xuất huyết, sởi... Đa số học sinh chưa hiểu rõ vaccine là gì, có tác dụng bảo vệ sức khỏe thế nào, sẽ tiêm chủng ra sao, được bảo quản thế nào. Thông qua phương pháp "vừa học vừa chơi", bằng các ví dụ trực quan, điều dưỡng giúp trẻ nắm được lợi ích của vaccine, tác dụng phòng bệnh, đồng thời hiểu về quy trình bảo quản nghiêm ngặt.
Sau chuyến tham quan, cô Thanh Hồng, Hiệu trưởng nhà trường (áo nâu), nhận xét trải nghiệm mới giúp trẻ có thêm hiểu biết về lĩnh vực y khoa, tiêm phòng. "Nhờ vậy, sau này các em sẽ không còn quá sợ khi đi tiêm chủng", cô Hồng nói.
Trước đó, hôm 9/1, 25 học sinh lớp Lá, Trường Mầm non Hoa Anh Đào ở phường Diên Hồng, TP HCM, tham quan VNVC Quận 5, trải nghiệm làm bác sĩ, điều dưỡng.
Các bé được hướng dẫn nghe nhịp tim, đặt ống nghe, tiêm vaccine đúng vị trí, và trả lời câu hỏi về tiêm vaccine đúng lịch, đủ mũi. Trẻ vốn sợ đau khi tiêm, sau trải nghiệm, hầu hết các bé đều đồng ý cần tiêm đầy đủ để phòng bệnh.
Các em chăm chú nghe bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa và điều dưỡng VNVC Quận 5 hướng dẫn rửa tay đúng cách, hình thành thói quen vệ sinh khoa học từ nhỏ.
Hoạt động tham quan được triển khai tại gần 260 trung tâm VNVC trên toàn quốc, với cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo tour trải nghiệm an toàn và mang lại giá trị giáo dục. BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa của VNVC, cho biết đơn vị coi việc giáo dục sức khỏe trẻ em là một phần không thể tách rời trong sứ mệnh chăm sóc cộng đồng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ nhận biết biết vì sao cần tiêm vaccine, tiêm như thế nào để an toàn và theo dõi sau tiêm ra sao. Từ đó, trẻ hình thành những thói quen bảo vệ sức khỏe từ sớm.
Ngoài các tour tham quan tại cơ sở tiêm chủng, VNVC cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngay tại nhà trường như hội thảo sức khỏe, tư vấn hướng nghiệp. Hàng trăm học sinh, sinh viên đã có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về quy trình tiêm chủng hiện nay. Trong ảnh là buổi hội thảo sức khỏe do VNVC Quận 10 tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều và VNVC Nguyễn Duy Trinh 2 tổ chức tại Trường THCS Phước Bình, TP HCM.
Trẻ mầm non tham quan, học làm điều dưỡng, bác sĩ tại VNVC. Video: VNVC
Bình An
Ảnh: VNVC