Trẻ mầm non học làm bác sĩ, điều dưỡng

Tuệ Nhi (6 tuổi, áo trắng) cùng các bạn tham gia chương trình ngoại khóa "VNVC Tour - Một ngày làm bác sĩ - điều dưỡng" ngày 20/1. Chương trình do VNVC phối hợp các trường mầm non trên toàn quốc tổ chức tại gần 260 trung tâm tiêm chủng. Hoạt động này giúp các bé được tiếp cận, làm quen với hoạt động tiêm chủng khi đóng vai bác sĩ, điều dưỡng. Qua đó, các bé nâng cao ý thức chủ động trong vấn đề vệ sinh cá nhân và áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm ngay từ nhỏ.

Trong hoạt động trải nghiệm, các bé được hướng dẫn đóng vai điều dưỡng, chỉ dẫn các bạn rửa tay đúng bước, lau khô và bỏ giấy vào thùng rác. Sau đó, bé hào hứng cầm mô hình kim tiêm để "tiêm phòng" cho bạn.