Trẻ không được ăn bán trú vì phụ huynh khiếu nại

Hà Nội39 học sinh trường Tiểu học Newton Goldmark bị nhà bếp từ chối phục vụ vì phụ huynh “phát ngôn không đúng, đòi hỏi cao hơn mức có thể đáp ứng”.

Theo đại diện Ban an toàn vệ sinh thực phẩm do phụ huynh trường Tiểu học Newton Goldmark lập ra, ngày 15/10, khi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú, họ phát hiện một số gia vị, nguyên liệu giá rẻ, nhãn hiệu không tên tuổi. "Chai nước mắm 850 ml nhưng giá chỉ 7.000 đồng, do một cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội, sản xuất. Cơ sở này từng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, dầu ăn cũng của một nhãn hàng chúng tôi chưa nghe tên bao giờ", một bà mẹ cho biết.

Chị chia sẻ thêm, do trường chưa cung cấp danh mục nhãn hàng được phép nhập, phụ huynh không nắm được các gia vị nhà bếp sử dụng có vi phạm hợp đồng hay không. Với mức thu 1,2 triệu đồng tiền ăn bữa trưa và bữa xế một tháng (gần 60.000 một ngày), phụ huynh có quyền yêu cầu về nguyên liệu, gia vị sử dụng để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi kiểm tra, nhóm phụ huynh làm báo cáo gửi trường, nhưng không được phản hồi.

Ngày 24/10, trong buổi họp giữa trường với đại diện ban phụ huynh, vấn đề an toàn thực phẩm được đưa ra. Đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học Newton Goldmark giải thích chai nước mắm giá rẻ do nhân viên bếp mang đến ăn kiêng chứ không nấu ăn cho học sinh. Trường thống nhất với phụ huynh sẽ cung cấp danh mục nhãn hàng được nhập để đại diện cha mẹ học sinh tiện theo dõi. Trong biên bản họp ngày hôm đó, 39 phụ huynh đã ký tên.

Hai ngày sau, một số học sinh đau bụng phải nghỉ học, được chẩn đoán viêm thành ruột. Ban phụ huynh của lớp 2C1 làm đơn kiến nghị trường Tiểu học Newton Goldmark kiểm tra lại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trường Tiểu học Newton Goldmark đóng tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Hệ thống trường Newton

Đến ngày 28/10, ông Nguyễn Văn Thành, đại diện Công ty Hải Thành, đơn vị cung cấp bếp ăn bán trú của trường, cho biết nhà bếp "luôn thực hiện đúng trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", từ nguồn cung đến quy trình, cơ sở vật chất khi nấu ăn.

Theo ông Thành, ban phụ huynh có những yêu cầu không đúng với các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vượt quá quyền hạn như muốn tự ý lấy mẫu thức ăn đi xét nghiệm mà không thông qua cơ quan y tế, tự đánh giá năng lực, chuyên môn của nhà cung cấp sản phẩm. Phụ huynh đã có những phát ngôn và thông tin "sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín của bếp và trường".

"Nhà bếp xin từ chối cung cấp suất ăn bán trú đối với con em của những phụ huynh có phát ngôn không đúng và đòi hỏi ở mức cao hơn vì không đáp ứng được", người đại diện bếp ăn nói. Trong đơn kiến nghị gửi trường, ông Thành đính kèm danh sách họ tên, lớp của 39 học sinh và phụ huynh, những người đã ký vào biên bản họp ngày 24/10.

Ông Thành đề nghị phụ huynh sắp xếp để con mang đồ ăn đến trường từ 1/11. Nếu phụ huynh nào đã ký nhưng không phản ánh gì về an toàn thực phẩm của nhà bếp và vẫn có nhu cầu cho con ăn bán trú, đề nghị ghi rõ họ tên.

Dù trường Tiểu học Newton Goldmark chưa phản hồi, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã gửi danh sách này đến phụ huynh, gây bức xúc. "Tại sao nhà bếp lại nắm được hết thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh, thứ đáng lẽ nhà trường phải bảo mật? Tôi không hiểu sao công ty Hải Thành lại có quyền từ chối cung cấp suất ăn trong khi hợp đồng chúng tôi ký với trường", một phụ huynh bày tỏ, cho rằng trường đã để nhà bếp "quá lộng hành".

Đại diện cha mẹ học sinh cũng lo ngại nếu đã đóng tiền ăn cả kỳ hoặc năm học, nhà trường sẽ xử lý ra sao và từ ngày 29/10 đến 1/11 là quá gấp gáp để thay đổi phương án ăn bán trú cho con.

Tối 31/10, bà Thạc Thị Mai Hương, Hiệu trưởng trường Newton Goldmark, xác nhận nhà bếp đã gửi thông báo từ chối suất ăn bán trú tới 39 học sinh của trường. Nhà trường đồng ý cho Ban an toàn vệ sinh thực phẩm do phụ huynh lập ra kiểm tra bếp ăn và nhiều lần nhận phản hồi "bếp sạch sẽ, an toàn, nấu ăn ngon, nhưng sau đó lại có phụ huynh đưa thông tin sai lệch".

"Trong hơn 2 năm hoạt động, công ty Hải Thành vẫn cung cấp dịch vụ suất ăn đều đặn cho học sinh. Qua các đợt kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng, công ty đều đảm bảo quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm, về nhân lực, cơ sở vật chất, chưa đề xảy ra vấn đề gì", bà Hương nói, khẳng định trường luôn coi vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu.

Trong thông báo gửi cha mẹ học sinh, bà Hương cho biết sau khi nhà bếp kiến nghị, nhiều phụ huynh chia sẻ đã ký vào đơn ngày 24/10 nhưng không đọc kỹ phần vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, có phụ huynh ký giấy trắng trước khi biết nội dung văn bản. Những người này vẫn có thể cho con tiếp tục sử dụng bữa ăn bán trú như thông báo của nhà bếp.

Về đơn kiến nghị từ chối phục vụ suất ăn cho 39 học sinh, trường đề nghị nhà bếp xem xét và duy trì nấu ăn cho các em, để phụ huynh tự quyết định việc cho con tiếp tục ăn bán trú hoặc không.

Lãnh đạo trường Tiểu học Newton Goldmark khẳng định "trường luôn cầu thị, tiếp thu ý kiến phản ánh của phụ huynh để rút kinh nghiệm và thay đổi". Tuy nhiên, "phản ánh của phụ huynh cũng cần mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau". Trường sẽ tổ chức đối thoại với đại diện cha mẹ học sinh vào sáng 1/11.

Thanh Hằng