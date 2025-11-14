Trẻ em Việt học cách vui chơi an toàn dưới nắng

TP HCMGần 60 học sinh tham gia dự án "Anessa Sunshine" với các hoạt động thể thao ngoài trời, đồng thời hình thành thói quen bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV.

Sáng 19/10, sân bóng Mansion Sports Club (quận 7, TP HCM) rộn tiếng cười của học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cùng phụ huynh trong ngày hội thể thao đặc biệt. Sự kiện nằm trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu "Anessa Sunshine Project", phối hợp cùng Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn Bóng đá TP HCM (HFF).

Chương trình đã biến sân cỏ thành không gian học tập ngoài trời sinh động. Ảnh: Anessa

Chương trình không chỉ là hoạt động thể thao cuối tuần mà còn biến sân cỏ thành không gian học tập ngoài trời. Tại đây, trẻ được rèn luyện thể chất, khám phá niềm vui vận động và học cách tận hưởng ánh nắng một cách an toàn.

Dự án ra đời với mục tiêu giúp trẻ em và gia đình Việt tận hưởng hoạt động ngoài trời, đồng thời hình thành thói quen bảo vệ da trước tia UV. Theo đại diện Anessa, trong bối cảnh nhiều phụ huynh vẫn tập trung quá mức vào thành tích học tập, sáng kiến khuyến khích trẻ cân bằng giữa học và chơi, bởi vận động là nền tảng phát triển thể chất và tinh thần.

Trong sự kiện, các em được hướng dẫn trực tiếp bởi huấn luyện viên từ JFA và HFF, tham gia các bài tập vận động, trò chơi bóng đá, cũng như hoạt động giáo dục về tia UV. Trẻ học cách thoa kem chống nắng đúng cách và quan sát hiệu quả bảo vệ da thông qua UV Camera.

Chọn bóng đá, môn thể thao quen thuộc giúp dự án khơi dậy đam mê và tinh thần vận động ở trẻ. Ảnh: Anessa

"Anessa Sunshine Project" là sáng kiến toàn cầu của thương hiệu chống nắng số 1 châu Á (theo Euromonitor 2024), tập trung ba trụ cột là trải nghiệm, giáo dục và hỗ trợ, nhằm khuyến khích trẻ em vận động và vui chơi an toàn dưới nắng. Năm 2025, dự án tổ chức ba lần tại Việt Nam, hợp tác với Trường Victoria Nam Sài Gòn, Câu lạc bộ Kawasaki Frontale và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đăng cai chuỗi hoạt động này, thể hiện cam kết lâu dài của Anessa với cộng đồng địa phương.

Học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu chụp ảnh tại sự kiện thể thao ngoài trời. Ảnh: Anessa

Theo đại diện doanh nghiệp, khi trẻ được vận động dưới nắng đúng cách, các em phát triển tốt hơn về thể chất, cảm xúc và tinh thần tự tin. Ngoài các hoạt động cộng đồng, Anessa còn phát triển các sản phẩm chăm sóc da an toàn cho trẻ nhỏ, trong đó có dòng Mild Series cho làn da nhạy cảm, không cồn, không màu, không hương liệu, không paraben và không dầu khoáng, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Với tầm nhìn "Free to shine: nơi con người và hành tinh sống chan hòa cùng ánh dương", Anessa hướng đến lan tỏa tinh thần sống tích cực, năng động và yêu thiên nhiên. Dự án dự kiến mở rộng đến 12 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á và tác động đến hơn 300.000 trẻ em trên toàn cầu vào năm 2030, khuyến khích các em tự tin tận hưởng tuổi thơ khỏe mạnh dưới ánh nắng.

Thế Đan