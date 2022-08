'Trẻ em thò đầu ra cửa nóc ôtô trên cao tốc không bị phạt'

Dù là hành vi nguy hiểm nhưng pháp luật Việt Nam chưa có quy định xử phạt cụ thể cho việc trẻ em tho đầu ra khỏi cửa nóc ôtô.

Trả lời câu hỏi "Chở trẻ em thò đầu ra cửa nóc trên đường cao tốc có bị phạt?", luật sư Đặng Thành Chung cho biết việc chở trẻ nhỏ thò đầu ra cửa nóc ôtô là rất nguy hiểm và không đảm bảo an toàn nhất là khi di chuyển với tốc độ cao trên đường cao tốc. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định xử phạt cụ thể cho hành vi này.

Hiện, pháp luật về giao thông đường bộ chỉ có thể xử lý tình huống vi phạm trên theo các quy định sau: nếu tại vị trí ngồi có trang bị dây an toàn nhưng người điểu khiển xe lại không thắt dây an toàn cho trẻ mà để trẻ thò đầu ra khỏi cửa sổ trời có thể bị phạt vì hành vi không thắt dây an toàn, phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 100/2019. Cũng theo nghị định này, trường hợp, nếu vận chuyển hành khách và trẻ hiếu động trèo hẳn lên nóc xe thì người điều khiển có thể bị phạt 3-5 triệu đồng.

Trẻ em luôn hiếu động và thường chưa ý thức được nguy hiểm từ các hành động của mình. Vì thế, phụ huynh cần hướng dẫn cho trẻ để trẻ không thò tay, thò đầu ra ngoài hoặc ngồi lên nóc xe. Đây là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân và của những người đi đường khác. Ngoài ra, pháp luật cũng cần xem xét, cân nhắc đến các tình huống vi phạm giao thông phát sinh phổ biển để sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định pháp luật cụ thể điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Luật sư Đặng Thành Chung

Đoàn luật sư Hà Nội