Trẻ em sinh ra trong đại dịch có IQ thấp hơn

Hashim, một lao động thiết yếu trong ngành y tế, lần đầu nhìn thấy cháu gái sơ sinh khi chào con gái và các cháu qua cửa đóng kín vì phải duy trì giãn cách xã hội với gia đình do làm việc trong tâm dịch ở New Rochelle, New York, ngày 20/4/2020. Ảnh: Reuters.