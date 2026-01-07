'Trẻ con lao ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe - hậu quả của TikTok'

Đoạn video như trên có thể tìm thấy nhan nhản trên Tiktok, ghi lại hình ảnh một nhóm trẻ em tụ tập ven đường, nơi có mật độ đông phương tiện lưu thông. Khi có xe tải lớn đi qua, đám trẻ bất ngờ lao ra lề đường, nhảy múa, uốn éo theo tiếng còi xe. Có em nằm lăn ra mặt đường trườn theo nhịp còi, bất chấp ôtô đang lao tới. Đáng lo ngại hơn, một số tài xế không những không nhắc nhở, mà còn cố tình gây phấn khích bằng cách bấm còi có nhịp điệu, biến tuyến đường giao thông thành sân khấu nguy hiểm.

Hành vi này bắt nguồn từ các xu hướng trên TikTok, nơi nhiều video câu view bằng những trò mạo hiểm, phản cảm, thậm chí coi thường tính mạng được lan truyền nhanh chóng. Chỉ vài chục giây nhảy múa đổi lấy lượt thích, lượt xem, nhưng cái giá phải trả có thể là tai nạn nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Tại các đoạn đồi núi đường hẹp, nhiều khúc cua chỉ một tình huống bất ngờ, một cú đánh lái hoặc phanh gấp cũng có thể dẫn tới tai nạn liên hoàn. Trong hoàn cảnh đó, việc trẻ em lao ra đường nhảy múa không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các em, mà còn đặt các lái xe vào tình thế nguy hiểm, có thể trở thành nạn nhân hoặc người gây tai nạn ngoài ý muốn. Phản xạ tự nhiên của lái xe khi gặp chướng ngại bất ngờ là phanh gấp hoặc đánh lái né tránh. Với xe tải nặng, hành động này tiềm ẩn nguy cơ lật xe, mất lái, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả người trong xe lẫn người đi đường.

Những đứa trẻ trong video còn rất nhỏ, chưa đủ nhận thức để hiểu ranh giới giữa trò vui và hiểm họa. Vì vậy, không thể chỉ phê phán các em, mà cần nhìn thẳng vào vai trò của người lớn, đặc biệt là cha mẹ.

Tại Việt Nam, trẻ em được tiếp cận mạng xã hội sớm, không kiểm soát, bắt chước vô điều kiện những nội dung độc hại mà không có sự cảnh báo. Khi những video nguy hiểm được gắn mác giải trí, hài hước, thậm chí được tung hô bằng lượt xem và bình luận cổ vũ, trẻ em rất dễ hiểu sai rằng đó là hành vi bình thường, đáng làm theo, làm mất khả năng nhận biết rủi ro. Đặc biệt, người lớn cũng ảnh hưởng điều này, như hành vi hưởng ứng bấm còi cổ vũ của lái xe càng củng cố suy nghĩ sai lệch.

Để chấm dứt những trò chơi dại dột như vậy, cần sự quan tâm từ gia đình đến nhà trường và xã hội. Phụ huynh cần kiểm soát việc các con sử dụng mạng xã hội, hướng dẫn trẻ phân biệt đúng sai, nguy hiểm an toàn, thay vì cấm đoán hoặc bỏ mặc. Nhà trường và chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu vực quốc lộ đi qua khu dân cư.

Đối với các tài xế, thay vì hưởng ứng nên ý thức rằng mỗi tiếng còi bấm theo "nhịp điệu" có thể là một lần đẩy trẻ em tiến gần hơn tới tai nạn. Quốc lộ không phải sân khấu. Nếu người lớn không kịp thời chấn chỉnh, những đoạn video giải trí hôm nay rất có thể sẽ trở thành bản tin tai nạn đau lòng vào ngày mai.

Độc giả Vũ Vũ