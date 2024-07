Travis Kelce xúc động xem concert của Taylor Swift

Bạn trai Taylor Swift - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - khóc khi nghe người yêu hát bài "Everything Has Changed" trong concert.

Theo Page Six, Travis Kelce có mặt trong chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại Amsterdam cuối tuần qua. Một tài khoản Instagram chia sẻ cảnh cầu thủ lau nước mắt khi câu hát "Your eyes look like coming home" (Ánh mắt anh khiến em ấm áp như được trở về nhà) vang lên trong đêm diễn 6/7.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết xúc động trước tình cảm Travis dành cho Taylor, cảm ơn chủ nhân video ghi lại cảnh tượng này. Everything Has Changed phát hành năm 2012, thuộc album Red. Trong một bài phỏng vấn, Taylor Swift cho biết ca khúc là toàn bộ cảm xúc khi bắt đầu yêu một người.

Travis Kelce khóc trong concert của Taylor Swift Travis Kelce đứng tại khu vực VIP, dùng điện thoại quay lại phần trình diễn của Taylor Swift. Video: Instagram Rebecca Dijkhoff

Không lâu sau đó, khán giả thấy bạn trai ca sĩ reo hò khi Taylor hát câu "I'll be 87, you'll be 89" (Em sẽ 87 tuổi, còn anh thì 89) trong bài Mary's song (Oh My My My). Dù ca khúc ra mắt vào năm 2006, fan cho rằng ý nghĩa lời bài hát hợp với chuyện tình của cả hai hiện tại. Page Six giải thích 87 là số áo thi đấu của Travis Kelce, 89 là năm sinh của Taylor Swift.

Taylor Swift và bạn trai ra về cùng nhau sau khi concert kết thúc. Ảnh: X cowboytayvis

Trên các nền tảng, nhiều người hâm mộ đùa Taylor Swift đã biến concert cá nhân thành đêm nhạc cho bạn trai. Trước đó, ca sĩ từng biểu diễn các ca khúc được cho viết về Travis Kelce như So High School, The Alchemy. Cô cũng đổi lời vài bài hát cũ để bày tỏ tình cảm với người yêu.

Khi The Eras Tour diễn ra ở Anh ngày 25/6, Taylor mời Travis Kelce lên sân khấu. Khoảnh khắc anh bế cô hút triệu lượt xem sau khi được đăng tải trên mạng xã hội.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là Nhân vật của năm 2023.

Cô tái khởi động chuyến lưu diễn The Eras Tour sau khi ra mắt album The Tortured Poets Department hôm 19/4. Taylor vừa kết thúc ba đêm diễn tại Hà Lan từ ngày 4 đến 7/7, chuẩn bị đến Thụy Sĩ.

Travis Kelce, 35 tuổi, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chiefs, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục quốc gia). Anh vừa giúp đội nhà giành giải vô địch tại Super Bowl 2024, hôm 12/2. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Chuyện tình bắt đầu khi Travis thu hút sự chú ý của nghệ sĩ tại buổi hòa nhạc Eras Tour hồi tháng 7/2023 tại Kansas (Mỹ). Họ giữ kín mối quan hệ để tìm hiểu nhau. Sau hai tháng, Taylor và Travis công khai tình cảm, kể từ đó, ca sĩ thường xuyên có mặt trong các trận đấu của bạn trai.

Phương Thảo (theo Page Six)