Travis Kelce: 'Tôi lâng lâng khi gọi Taylor Swift là vợ sắp cưới'

Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce nói hạnh phúc khi giới thiệu với các đồng đội rằng "Taylor Swift là vợ sắp cưới" của anh.

Trên podcast New Heights ngày 3/9, Travis Kelce lần đầu nói về việc đính hôn Taylor Swift. Anh cảm ơn những ai đã liên lạc, gửi lời chúc cũng như đăng bài chia vui cùng cả hai. "Tôi thật sự rất vui khi được kể với mọi người về người mà tôi sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại", cầu thủ cho biết.

Theo Travis, anh lần đầu giới thiệu Taylor Swift là "vợ sắp cưới" với một số đồng đội trong một trận đấu bóng bầu dục gần đây. Truyền thông cho rằng anh đang nói tới lần gần nhất cả hai công khai xuất hiện là tại sân vận động Arrowhead hôm 28/8. Travis vẫn còn cảm giác lâng lâng vì được gọi người yêu bằng danh xưng mới.

Travis Kelce lần đầu nói về việc đính hôn Taylor Swift Travis Kelce nói về cảm xúc sau khi giới thiệu Taylor Swift là vợ sắp cưới, cho khán giả lời khuyên về việc cầu hôn. Người đồng dẫn chương trình cùng Travis là anh trai Jason Kelce - cựu cầu thủ bóng bầu dục. Video: New Heights

Cũng trong chương trình, Travis Kelce kể lại kế hoạch cầu hôn Taylor Swift, tiết lộ mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác những gì từng hình dung. Trước đó, anh nghĩ sẽ ngỏ lời khi hai người "ở trên mặt nước", không phải trong khu vườn đầy hoa.

Khi được hỏi liệu có lời khuyên nào cho khán giả về việc đính hôn, cầu thủ 36 tuổi cho rằng mọi người nên hiểu rõ nửa kia để có cách hỏi cưới phù hợp, không nên nghĩ có thể áp dụng cách của người khác. "Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy hiểu rõ người mình yêu, biết bản thân làm điều đó vì ai và làm vì những lý do đúng đắn. Và rồi mấy chuyện khác sẽ trở nên tốt đẹp theo", anh nhận định.

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift trong khu vườn ở thành phố Lee's Summit, bang Missouri. Theo People, chuyên gia ước tính tổng chi phí mua hoa, trang trí khoảng 38.000 USD. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Về đám cưới, Travis Kelce nói rằng quá trình lên kế hoạch sẽ "rất náo nhiệt", nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Ngoài ra, anh khẳng định chưa nghĩ đến chuyện tổ chức tiệc độc thân.

Theo nguồn tin của People, cặp sao chưa bắt tay chuẩn bị lễ cưới vì còn tận hưởng giai đoạn sau đính hôn. Tuy nhiên, thông tin từ Page Six cho biết Taylor và Travis dự tính tổ chức hôn lễ tại Rhode Island vào mùa hè năm 2026. Cả hai được cho chỉ mời gia đình, bạn bè thân thiết đến dự.

Taylor Swift và Travis Kelce trên khán đài giải Quần vợt Mỹ mở rộng tháng 9/2024. Ảnh: GC Images

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Travis Kelce, bằng tuổi Taylor Swift, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL. Trước khi yêu Taylor, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Taylor và Travis công khai mối quan hệ từ tháng 9/2023, từ đó trở thành một trong những cặp sao nổi tiếng nhất Hollywood. Hôm 26/8, cả hai thông báo đính hôn trên Instagram, lập tức gây bão truyền thông quốc tế và mạng xã hội. Theo Billboard, loạt ảnh ca sĩ nhận lời cầu hôn là nội dung có một triệu lượt chia sẻ lại nhanh nhất của nền tảng, đến nay có hơn 35 triệu lượt thích. Ca khúc So High School được ca sĩ chọn làm nhạc nền tăng 400% lượt nghe trực tuyến trên ứng dụng Spotify.

Phương Thảo (theo ABC, People)