Travis Kelce 'muốn dành mỗi phút giây bên Taylor Swift'

Theo People ngày 22/7, mùa hè của Travis Kelce và Taylor Swift kết thúc sau khi cầu thủ quay về Missouri, Mỹ. Anh dừng công việc cá nhân và các chuyến bay theo Taylor Swift đến mỗi chặng The Eras Tour. Một nguồn tin cho biết Travis chỉ muốn bên cạnh bạn gái mọi lúc mọi nơi trước khi tập trung cho giải đấu.

Travis Kelce tại concert ở Đức Travis Kelce dùng điện thoại quay lại tiết mục "So High School" của Taylor Swift tại đêm diễn ở Gelsenkirchen hôm 18/7. Video: X

Lịch trình sắp tới của cặp sao dày đặc khiến họ không thể hẹn hò thường xuyên, tuy nhiên, cả hai sẽ tận dụng mọi cơ hội để gặp mặt, nhất là khi ngày kỷ niệm một năm yêu nhau sắp đến gần, theo nguồn tin của People. Người này nói thêm: "Chắc chắn sẽ rất khó khăn nếu phải yêu xa nhưng Travis và Taylor sẽ làm mọi thứ để được gần nhau. Hai người đang chìm đắm trong tình yêu và rất hạnh phúc. Tất cả bạn bè và gia đình hai bên đều thấy điều đó".

Travis Kelce và Taylor Swift trên đường dự tiệc hậu SNL hồi tháng 10/ 2023. Ảnh: GC Images

Ngoài các chuyến bay thăm bạn gái, Travis Kelce cũng tranh thủ thời gian trong hè tham gia vài dự án cá nhân. Trang tin cho biết hiện siêu sao bóng bầu dục đã trở về "chế độ cầu thủ" sau khi làm người dẫn chương trình Are You Smarter Than a Celebrity, đóng series Grotesquerie của đạo diễn Ryan Murphy. Anh đã quay lại trại huấn luyện từ ngày 21/7, cắt tóc để chuẩn bị thi đấu.

"Với Travis, đồng đội và đội bóng Kansas City Chiefs của anh ấy luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu", người quen đội trưởng Travis nhận xét.

Travis Kelce tại sân tập ngày 21/7. Ảnh: Instagram Chiefs

Người yêu của Taylor Swift sẽ tham gia trận tiền mùa giải vào ngày 15/8, trước khi giải đấu bắt đầu vào 5/9. Trong khi đó, giọng ca Fortnight sẽ hoàn thành bốn đêm diễn ở Đức từ ngày 23-28/7 trước khi khởi động chặng Ba Lan đầu tháng 8. Ca sĩ sẽ quay về Mỹ cho các chuyến lưu diễn tại Miami, New Orleans và Indianapolis vào tháng 10.

Travis Kelce, 35 tuổi, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chiefs, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục quốc gia). Anh vừa giúp đội nhà giành giải vô địch tại Super Bowl 2024, hôm 12/2. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là Nhân vật của năm 2023.

Chuyện tình bắt đầu khi Travis thu hút sự chú ý của nghệ sĩ tại buổi hòa nhạc The Eras Tour hồi tháng 7/2023 tại Kansas. Họ giữ kín mối quan hệ để tìm hiểu nhau. Sau hai tháng, Taylor và Travis công khai tình cảm. Kể từ đó, ca sĩ thường xuyên có mặt trong các trận đấu của bạn trai, Travis cũng tham dự nhiều đêm nhạc của Taylor.

Phương Thảo (theo People)