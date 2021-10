Nhiều người đang xăm lên mình những mã QR chứa thông tin xác nhận tiêm chủng, tài khoản mạng xã hội, thậm chí lời tỏ tình.

Năm nay, mã QR xuất hiện khắp nơi từ nhà hàng, bệnh viện đến các màn trình diễn bằng drone trên trời, trên bia mộ. Còn giờ đây, hình xăm QR xuất hiện trên cả cơ thể con người. Những nội dung lưu trữ dưới dạng QR code cũng rất phong phú, từ thông tin xác nhận tiêm chủng vaccine đến lời bài hát, tài khoản mạng xã hội, đường link dẫn đến một trò chơi...

"Vào những năm 1990, nhiều người thích xăm mã vạch. Ngày nay, họ xăm mã QR có thể quét bằng điện thoại", Gabrielle Pellerone, một nghệ sĩ xăm hình ở khu phố Reggio Calabria (Italy) nói. Vào tháng 8, Pellerone đã thiết kế lại một hình xăm chứa chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 và được lan truyền khắp mạng xã hội.

Gabrielle Pellerone là một trong những người đầu tiên xăm mã QR chứa chứng nhận tiêm chủng lên người. Ảnh: Pellerone

"Nhiều người xăm QR dẫn đến trang chứa hình ảnh gia đình hoặc các câu nói cá nhân. Số khác chứa mã thông hành màu xanh", Pellerone nói và cho rằng trào lưu này cho thấy của con người ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.

"Do ảnh hưởng từ đại dịch, việc dùng mã QR để thanh toán trong nhà hàng hay trong các giao dịch khác ngày càng trở nên bình thường. Vì vậy, mọi người thấy thoải mái hơn, thậm chí bị thu hút bởi việc biến mã QR thành một dấu ấn trên cơ thể", Lokesh Verma, một nghệ sĩ xăm ở Ấn Độ, nói.

Leonardo Biason ở Pordenone (Italy) cho biết, sau khi xem video trên YouTube về một người xăm QR, anh và bạn Max Mancin nảy ra ý tưởng xăm mã lên người để bạn bè có thể quét và dẫn đến đường link YouTube của bài hát Never Gonna Give You Up. Trong vòng vài tuần, hình xăm đã lan truyền khắp Internet, thu hút hơn một triệu lượt xem.

"Chúng tôi thực hiện bởi thấy nó hài hước. Không ai thực sự biết mã QR dẫn đến điều gì, vì vậy tôi nghĩ đây cũng là một cách tuyệt vời để tương tác với mọi người", Mancin nói.

Trào lưu xăm mã QR lên người Hình xăm QR dẫn đến một bài hát trên YouTube. Video: Max Mancin Những mã QR này không chỉ mang đến hiệu ứng thị giác, gây ấn tượng mạnh mà còn được nhiều người sử dụng để truyền tải thông tin chuyên nghiệp. Vikas Malani, một nghệ sĩ xăm hình ở Ấn Độ, kể lại: "Một lần, khách hàng muốn viết thư tình gửi bạn gái. Anh ấy đã xăm QR dẫn đến bài hát lãng mạn để cả hai cùng nghe. Rõ ràng, những hình ảnh thân thiện với máy móc có thể tạo khoảnh khắc thú vị và những cuộc trò chuyện hấp dẫn".

Theo các nghệ sĩ, mã QR có thể đặt trên nhiều vị trí trên cơ thể, nhưng nên phác thảo bản vẽ và kiểm tra kỹ, tránh tình trạng bị chơi khăm, dẫn đến những đường link ngoài ý muốn.

Malani nhận định: "Một hình xăm QR có tuổi thọ ngắn bởi khi bạn già đi, làn da bắt đầu lão hóa, máy móc có thể không quét được nữa. Ngay cả khi cơ thể tăng hoặc giảm cân, việc quét trên da sẽ trở nên khó khăn hơn. Khác những hình xăm nghệ thuật truyền thống, QR không có ý nghĩa lịch sử". Malani nói. "Chưa chắc những mã này còn hoạt động trong 10 năm tới, hoặc các đường link liên kết bên trong có thể bị xoá".

"Nhưng tôi vẫn muốn lưu lại thứ gì đó cho hôm nay. Hình xăm này có ý nghĩa đặc biệt ở thời điểm hiện tại dù nó có thể bị lỗi thời", Max Mancin nói.

Quan trọng hơn, trào lưu báo hiệu một sự thay đổi thú vị rằng công nghệ này có thể quan trọng đến mức nhiều người sẵn sàng xăm nó lên cơ thể. Verma nói: "Tôi nghĩ đó là một kiểu tiến hóa, chúng ta đang dần chuyển đổi thành cyborg. Điện thoại đã trở thành một phần mở rộng của con người và hình xăm QR code là dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ sớm trở thành nửa người nửa máy".

Mỹ Quyên (theo Vice)