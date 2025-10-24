Tranh tường của Djokovic bị phá hoại ở Serbia

SerbiaTranh vẽ Novak Djokovic trong trang phục trắng tại Belgrade bị tạt sơn, khi anh rời Serbia để tìm cuộc sống mới tại Hy Lạp.

Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi Djokovic rời quê hương để chuyển tới Athens, Hy Lạp cùng gia đình. Bức tranh tường mô tả anh thi đấu tại Wimbledon năm nay ở trung tâm Belgrade đã bị những kẻ lạ mặt bôi sơn đen phá hoại trong đêm.

Bức tranh tường mô tả Djokovic tại Wimbledon, trước và sau khi bị tạt sơn tại Belgrade, Serbia. Ảnh: Sports Mail

Họa sĩ đường phố người Serbia Andrej Josifovski, tác giả của bức tranh, đăng tải hình ảnh trước và sau khi bức họa bị hủy hoại lên mạng xã hội. Ông phẫn nộ, nói sẽ tìm ra cách đáp trả sự việc này, thay cho Nole.

"Hãy tưởng tượng một ‘người yêu nước vĩ đại’ khoác áo cam và đội mũ lưỡi trai, lén lút trong đêm, rồi dừng lại trước hình Novak. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh ấy và ném sơn vào mặt, vào người", Josifovski viết. "Đó chính là lớp thanh niên 'ưu tú' của Serbia hiện nay. Chúng ta đã chạm đáy từ lâu, và giờ còn đang đi xuống sâu hơn nữa. Đừng lo, người anh em Djokovic, chúng tôi sẽ trả đũa, không đeo mặt nạ, giữa ban ngày".

Tháng 9 năm nay, Djokovic gây chấn động khi quyết định rời Serbia để tìm cuộc sống mới tại Hy Lạp. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng anh bị truyền thông thân Chính phủ Serbia chỉ trích dữ dội vì lập trường chính trị.

Căng thẳng leo thang từ đầu tháng 8, khi Djokovic đưa giải đấu ATP 250 Belgrade Mở rộng từ quê nhà sang Hy Lạp. Sự kiện này chuyển tới nhà thi đấu đa năng OAKA tại Athens, đồng thời được đổi tên thành Hellenic Championship và khởi tranh từ 2/11. Đây là hệ quả từ bất đồng quan điểm giữa Nole và chính phủ Serbia, đặc biệt là Tổng thống Aleksandar Vucic, về một số chính sách cũng như dự luật sắp ban hành.

Chỉ cách đây 12 tháng, Djokovic còn được chào đón như người hùng khi trở về Serbia sau khi giành tấm HC vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp tại Thế vận hội 2024. Khi đó, chính quyền công bố kế hoạch xây dựng một bảo tàng mang tên Djokovic.

Djokovic mang cờ Serbia khi mừng tấm HC vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, tại sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, quan hệ giữa Nole và Serbia đổ vỡ sau khi anh công khai ủng hộ cuộc biểu tình của sinh viên và những nhóm đối lập với ông Vucic. Tháng 3/2025, Djokovic đăng ảnh từ một cuộc biểu tình với khoảng 300.000 người cùng dòng trạng thái: "Lịch sử, thật đáng kinh ngạc". Các cuộc biểu tình như vậy nhằm phản đối chính phủ sau vụ phần mái nhà ga xe lửa ở Novi Sad sập khiến 16 người thiệt mạng. Phong trào biểu tình có từ cuối năm 2024, lan rộng đến 400 thành phố và vẫn tiếp tục đến đầu năm 2025.

Khi Djokovic mừng chiến thắng sau một trận đấu tại Wimbledon 2025 bằng động tác nhún nhảy, anh bị cho là ám chỉ khẩu hiệu "Pump" trong các cuộc biểu tình sinh viên. Nole cũng từng xuất hiện tại một trận bóng rổ hồi đầu năm, mặc áo len có dòng chữ "Sinh viên là những nhà vô địch".

Sau khi chuyển đến vùng ngoại ô phía nam Athens, Djokovic cho hai con nhập học tại trường tư thục quốc tế Saint Lawrence College của Anh từ tháng 9. Tháng trước, anh được bắt gặp chơi tennis cùng con trai Stefan tại câu lạc bộ tennis Kavouri, đi dép lê và vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ Hy Lạp.

Truyền thông Hy Lạp cho biết Djokovic đang cân nhắc xin Visa Vàng (Golden Visa) - thị thực định cư thông qua đầu tư. Anh đã hai lần gặp Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis trước khi đăng ký học cho các con.

Về phía chính quyền Serbia, Tổng thống Vucic cố gắng hạ nhiệt căng thẳng, khẳng định ông sẽ không bao giờ nói xấu Djokovic. Song vụ việc vẫn gây chấn động trong dư luận Serbia, nơi tay vợt sở hữu kỷ lục 24 Grand Slam vốn được coi là niềm tự hào dân tộc suốt hơn một thập kỷ.

Vy Anh